इरफान पठान और देबाशीष मोहंती बने ओडिशा प्रो टी20 लीग के ब्रांड एंबेसडर, कटक के बाराबती स्टेडियम में टूर्नामेंट शुरू

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और देबाशीष मोहंती को ओडिशा प्रो टी20 लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है.

Irfan Pathan and Debashish Mohanty appointed as brand ambassadors of Odisha Pro T20 League
इरफान पठान और देबाशीष मोहंती बने ओडिशा प्रो टी20 लीग के ब्रांड एंबेसडर (cricket odisha x)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 12:27 PM IST

कटक : ओडिशा प्रो टी20 लीग (ओपीटीएल) 2025 का मंगलवार शाम कटक बाराबती स्टेडियम में आधिकारिक उद्घाटन हुआ. ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और देबाशीष मोहंती शामिल हुए.

इरफान पठान और देबाशीष मोहंती बने ब्रांड एंबेसडर
क्रिकेटर इरफान पठान और देबाशीष मोहंती को लीग का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया गया. इरफान पठान अगली पीढ़ी के क्रिकेट सितारों को प्रेरित करने के लिए ओपीटीएल में लीग एंबेसडर के रूप में शामिल हुए. इरफान पठान की ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्ति का गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

जानिए मुख्यमंत्री मोहन माझी क्या कहा
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इरफान पठान की भागीदारी लीग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा, 'ओडिशा प्रो टी20 लीग के ब्रांड एंबेसडर के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान की उपस्थिति निश्चित रूप से सभी क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करेगी'.

टूर्नामेंट में खेले जाएंगे कुल 18 मैच
ओसीए द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 18 मैच खेले जाएंगे. ओडिशा प्रो टी 20 लीग (ओपीटीएल) के पहले संस्करण में पुरी टाइटन्स, क्योंझर माइनर्स, कटक पैंथर्स, भुवनेश्वर टाइगर्स, संबलपुर वारियर्स, राउरकेला स्टीलर्स जैसी छह फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं. लीग एक सिंगल लेग इवेंट होगा जो 17 सितंबर से 26 सितंबर तक खेला जाएगा, जिसमें लगभग हर दिन दो मैच होंगे.

उद्घाटन मैच कटक पैंथर्स और भुवनेश्वर टाइगर्स के बीच खेला गया था. मुख्यमंत्री ने टॉस के लिए सिक्का घुमाया और मैच शुरू होने की घंटी बजाई. कटक पैंथर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. कटक पैंथर्स ने पहले मुकाबले में जीत हासिल की. ​​

विजेता और उपविजेता को मिलेगा कितना पैसा?
टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि चैंपियन के लिए 50,00,000 रुपये और उपविजेता के लिए 25,00,000 रुपये में विभाजित की जाएगी. मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ₹10,000 प्रत्येक मैच के लिए पाएगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गेंदबाज ₹50,000 प्रत्येक मैच के लिए पाएंगे.

