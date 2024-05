ETV Bharat / sports

विश्व कप से पहले PAK गेंदबाजों की खुली पोल, आयरलैंड ने 5 विकेट से रौंदकर फैलाई सनसनी - PAK vs IRE

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 11, 2024, 11:09 AM IST | Updated : May 11, 2024, 11:19 AM IST

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ( फाइल फोटो) ( IANS Photos )

नई दिल्ली : टी20 विश्व कप 2024 से पहले आयरलैंड ने पाकिस्तान के टी20 मुकाबले में हराकर सनसनी फैला दी है. शुक्रवार को क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब में तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया. टी-20 के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की यह पहली जीत है. इससे पहले न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मुकाबले में हराया था. पाकिस्तान अपने टॉप गेंदबाजों के साथ मैच खेल रही है. इसमे नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के साथ शादाब खान जैसे गेंदबाज खेल रहे हैं. इसके बावजूद 182 रनों के स्कोर को पाकिस्तान के गेंदबाज बचाने में सफल नहीं हुए हैं. पाकिस्तान ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 182 रनों का स्कोर खड़ा किया. जिसमें बाबर आजम ने 57, सैम अय्यूब ने 43 और इफ्तिखार अहमद ने 15 गेदों में 37 रन बनाए. पाकिस्तान के 182 रनों के लक्ष्य को आयरलैंड ने 19.4 गेंद में 5 खोकर हासिल कर लिया. आयरलैंड के अनुभवी एंडी बालबर्नी ने 55 गेंदों में 10 चौकों और दो छक्कों की मदद से 77 रनों की पारी खेली. टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान अपने प्रदर्शन से निराश होगा. क्योंकि विश्व कप में में कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले आयरलैंड से हारना पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है. टी20 विश्व कप का ख्वाब देख रही पाकिस्तान को अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा. इससे पहले पाकिस्तान की टीम टॉप 17 खिलाड़ियों के बिना खेल रही न्यूजीलैंड से मुकाबला हारी थी. वह मुकाबला भी पाकिस्तानी गेंदबाजी की ही बदौलत हारा था. हाल में टीम आर्मी ट्रेनिंग लेकर भी आई है. ताकि फिटनेस से संबंधित मुश्किलों को आसान किया जा सके. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैयरमैन मोहसिन नकवी ने हाल ही में टी20 विश्व कप जीतने पर प्रत्येक पाकिस्तानी खिलाड़ी को 1000 डॉलर देने का वायदा किया था.

