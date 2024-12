ETV Bharat / sports

IPL कोच जो अन्य लीग में बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं, जानिए सभी के नाम - IPL COACH WHO PLAY IN OTHER LEAGUES

रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु (आरसीबी) ( IAN Photo )

नई दिल्ली: नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे धमाकेदार लीग में से एक है. इस लीग में दुनिया भर के क्रिकेटर खेलते हुए नजर आए हैं. देश-विदेश के अनुभवी और युवा खिलाड़ी का जलवा अक्सर आईपीएल में देखने के लिए मिलता है. इस लीग में खिलाड़ियों को खेलने के लिए अपने प्रदर्शन के स्तर को अव्वल दर्जे का रखना पड़ता है. लेकिन जो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को कायम नहीं रख पाते हैं, वह लगभग आईपीएल में खेलने के लायक नहीं रहते हैं. ऐसे खिलाड़ियों को आईपीएल में कोच, मेंटर या सपोर्टिंग स्टाफ की भूमिका में आगे चलकर देखा जाता है. यह खिलाड़ी भले ही आईपीएल में खेलने योग्य नहीं रहते हैं लेकिन यह सभी खिलाड़ी अन्य विदेशी लीग्स में खेलते हुए नजर आए हैं. तो आज हम आपको ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आईपीएल में कोच की भूमिका निभाते हैं, जबकि अन्य लीग्स में खेलते हुए नजर आते हैं. कायरन पोलार्ड (IAN Photo)

1 - कायरन पोलार्ड : वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे. उन्होंने मुंबई ने आईपीएल 2023 में रिटेन नहीं किया था, इसके बाद उन्हें किसी टीम द्वारा नहीं खरीदा गया था. ऐसे में पोलार्ड का आईपीएल करियर खत्म हो गया. अब वह मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभाते हैं. पोलार्ड भले ही आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वह ILT20 और SAT20 में मुंबई फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं. उनका हाल ही में अबू धाबी टी20 लीग में खेलते हुए देखा गया था. दिनेश कार्तिक (IAN Photo) 2 - दिनेश कार्तिक : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी उस लिस्ट में शामिल हैं, जो आईपीएल में पहले खेलते थे, अब कोच बन चुके हैं और अन्य लीगों में अभी भी खेल रहे हैं. उन्होंने आईपीएल को इस साल अलविदा कह दिया था. उन्होंने आरसीबी के लिए लास्ट सीजन खेला था. अब वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजी कोच और मेंटर हैं. उन्होंने लीजेंड क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया और अब वह SAT20 में खेल रहे हैं. पार्थिव पटेल (IAN Photo) 3 - पार्थिव पटेल : टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने 2020 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. वह गुजरात जायंट्स के लिए 2023 आईपीएल में कप्तानी भी कर चुके हैं. इस बार गुजरात टाइटंस ने उनको अपना असिस्टेंट और बल्लेबाजी कोच बनाया है. पार्थिव 2022 से लीजेंड क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं.