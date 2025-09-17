ETV Bharat / sports

क्या भविष्य में भी होंगे भारत-पाकिस्तान में मुकाबले? IPL चेयरमैन ने दिया बड़ा बयान

आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने हमीरपुर में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा जो रेफरी को बर्खास्त करने की मांग उठाई जा रही है, उसका निपटारा आईसीसी नियमों के तहत करेगी. उन्होंने कहा कि अब मैच खत्म हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि इस मामले में कोई गलती हुई तो आईसीसी द्वारा निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी.

हमीरपुर: एशिया कप में 14 सितंबर को हुआ भारत-पाकिस्तान का मैच सुर्खियों में है. पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई. दरअसल पहलगाम हमले के चलते भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने का फैसला लिया गया था. जिसके बाद पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से तुरंत हटाने की मांग की है. वहीं, इस मामले को लेकर क्रिकेट प्रेमी भी दो गुटों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच भारत-पाकिस्तान में भविष्य में होने वाले मैचों को लेकर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बड़ा बयान दिया है.

भारत-पाक मैच पर बड़ा बयान

वहीं, भविष्य में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबलों को लेकर आईपीसी चेयरमैन ने कहा कि अब मैच समाप्त हो चुका है उस पर तूल देना गलत है. भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मैच नहीं खेले जाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर या मल्टीनेशनल लेवल पर मैच होगा तो इंडिया भी इसमें खेलेगा. जो कि सरकार ने फैसला लिया है. वहीं, किसी टूर्नामेंट के लिए जब पाकिस्तानी टीम मैच खेलने के लिए भारत आएगी तो वीजा देना भारत सरकार पर निर्भर करता है. उस दौरान भारत सरकार जो फैसला लेती है, उसे बीसीसीआई मानती है.

"भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हैं, वहां पर टीम खेलेगी. भारत-पाकिस्तान के बीच जहां तक बाइलेटरल की बात है तो वो मैच नहीं खेला जाएगा. अगर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के तहत पाकिस्तान भारत आता है तो इसका वीजा भारत सरकार ने देना होता है. जब ये क्लीयर कट बात हो गई है कि बाइलेटरल मैच नहीं खेला जाएगा तो नहीं खेला जाएगा. मगर अगर इंटरनेशनल लेवल पर मैच होता है तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इको सिस्टम को बनाए रखने के लिए इंडिया मैच खेलेगा." - अरुण धूमल, चेयरमैन, आईपीएल

मैन चैंपियन के बराबर मिलेगी वूमेन चैंपियन को प्राइज मनी

वहीं, आईसीसी द्वारा वूमन चैंपियन को मैन चैंपियन के बराबर राशि देने के फैसले का अरुण धूमल ने स्वागत किया है. आईपीएल चेयरमैन ने कहा कि आईपीएल वूमेन लीग पहले ही वूमेन खिलाड़ियों को मैन खिलाड़ियों के बराबर राशि दे रहा है. अब आईसीसी ने भी वूमेन चैंपियन को मैन चैंपियन के बराबर पुरस्कार राशि देने का फैसला लिया है.