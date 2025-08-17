IPL 2026 Trading: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, और मिनी ऑक्शन से एक महीने पहले तक जारी रहेगी. इसी क्रम में कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी और कप्तान संजू सैमसन फ्रैंचाइजी छोड़ने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी टीम से खुदको रीलीज करने को भी कह दिया है. जिसके बाद ये खबर भी सामने आई की चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन को ट्रेड करना चाहती है लेकिन अब एक और फ्रैंचाइजी इस रेस में शामिल हो गई है.

KKR संजू को अपनी टीम में लेना चाह रही है

कोलकाता नाइट राइडर्स भी सैमसन को ट्रेड करना चाहती है. क्योंकि उन्हें इस समय एक अच्छे कप्तान की जरूरत है. केकेआर ने पिछले साल श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया था, जिन्होंने टीम को 2024 में चैंपियन बनाया था. इसके बाद कोलकाता 2025 के संस्करण में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मैदान में उतरी. लेकिन, वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई.

इसलिए केकेआर फ्रैंचाइजी एक कप्तान की तलाश में है. माना जा रहा है कि सैमसन को लेने से कप्तानी की समस्या हल हो जाएगी. जिसके लिए कोलकाता ने राजस्थान को एक बड़ा ऑफर भी दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सैमसन को टीम में शामिल करने के लिए केकेआर राजस्थान को बदले में अपनी टीम के दो खिलाड़ी देने को तैयार है.

संजू सैमसन (IANS PHOTO)

वे दो खिलाड़ी कौन हैं?

आईपीएल 2025 पहले, राजस्थान ने सैमसन को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अब अगर वे उन्हें ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें उस कीमत के खिलाड़ी लेने होंगे. इसी लिए उन्होंने चेन्नई से सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा या शिवम दुबे को लेने की मांग की थी, लेकिन सीएसके प्रबंधन ने इसे ठुकरा दिया है.

अब, केकेआर का ऑफर राजस्थान के लिए सही लग रहा है. उन्हें इस ट्रेड डीम में दो खिलाड़ी और नकद राशि मिलने की संभावना है. क्योंकि कोलकाता कथित तौर पर रघु वामसी और रमनदीप सिंह को रिलीज चाह रही है. पिछली मेगा नीलामी में, उन्होंने रमनदीप को 4 करोड़ रुपये और रघु वामसी को 3 करोड़ रुपये में खरीदा था. यानी उनकी कीमत 7 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से, अगर राजस्थान केकेआर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो उसे दोनों खिलाड़ियों के साथ 11 करोड़ रुपये नकद मिलेंगे.

संजू सैमसन (IANS PHOTO)

केकेआर सैमसन को क्यों लेना चाह रही है

सैमसन को लेकर केकेआर उन्हें टीम की कप्तानी सौंप सकता है. टीम में विकेटकीपरों की भी कमी है. इसलिए यह भी एक ऐसा कारक है जिसका संजू को फायदा मिल सकता है. इसके अलावा, राजस्थान को एक फिनिशर की भी जरूरत है. इसलिए विश्लेषकों का अनुमान है कि रमनदीप सिंह या रघु वामसी को लेकर फिनिशर की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है. रमनदीप की बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी करने की क्षमता एक अतिरिक्त योग्यता है. इसलिए राजस्थान इस सौदे का समझदारी से इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है.

ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी सैमसन को लेने में रुचि रखती है. उस टीम में शामिल रविचंद्रन अश्विन ने कथित तौर पर सीएसके से उन्हें रिलीज करने का अनुरोध किया है. ऐसे में, कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि चेन्नई अश्विन के बदले सैमसन को ले सकती है. हालांकि, इस पर स्पष्टता के लिए हमें कुछ और दिन इंतजार करना होगा.