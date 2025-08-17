ETV Bharat / sports

KKR का राजस्थान को बड़ा ऑफर, संजू सैमसन के बदले दो खिलाड़ी देने को तैयार - SANJU SAMSON TRADING

Sanju Samson trading: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के ट्रेडिंग की खबरें काफी चर्चा में है.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 11:40 AM IST

4 Min Read

IPL 2026 Trading: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, और मिनी ऑक्शन से एक महीने पहले तक जारी रहेगी. इसी क्रम में कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी और कप्तान संजू सैमसन फ्रैंचाइजी छोड़ने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी टीम से खुदको रीलीज करने को भी कह दिया है. जिसके बाद ये खबर भी सामने आई की चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन को ट्रेड करना चाहती है लेकिन अब एक और फ्रैंचाइजी इस रेस में शामिल हो गई है.

KKR संजू को अपनी टीम में लेना चाह रही है
कोलकाता नाइट राइडर्स भी सैमसन को ट्रेड करना चाहती है. क्योंकि उन्हें इस समय एक अच्छे कप्तान की जरूरत है. केकेआर ने पिछले साल श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया था, जिन्होंने टीम को 2024 में चैंपियन बनाया था. इसके बाद कोलकाता 2025 के संस्करण में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मैदान में उतरी. लेकिन, वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई.

इसलिए केकेआर फ्रैंचाइजी एक कप्तान की तलाश में है. माना जा रहा है कि सैमसन को लेने से कप्तानी की समस्या हल हो जाएगी. जिसके लिए कोलकाता ने राजस्थान को एक बड़ा ऑफर भी दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सैमसन को टीम में शामिल करने के लिए केकेआर राजस्थान को बदले में अपनी टीम के दो खिलाड़ी देने को तैयार है.

संजू सैमसन
संजू सैमसन (IANS PHOTO)

वे दो खिलाड़ी कौन हैं?
आईपीएल 2025 पहले, राजस्थान ने सैमसन को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अब अगर वे उन्हें ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें उस कीमत के खिलाड़ी लेने होंगे. इसी लिए उन्होंने चेन्नई से सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा या शिवम दुबे को लेने की मांग की थी, लेकिन सीएसके प्रबंधन ने इसे ठुकरा दिया है.

अब, केकेआर का ऑफर राजस्थान के लिए सही लग रहा है. उन्हें इस ट्रेड डीम में दो खिलाड़ी और नकद राशि मिलने की संभावना है. क्योंकि कोलकाता कथित तौर पर रघु वामसी और रमनदीप सिंह को रिलीज चाह रही है. पिछली मेगा नीलामी में, उन्होंने रमनदीप को 4 करोड़ रुपये और रघु वामसी को 3 करोड़ रुपये में खरीदा था. यानी उनकी कीमत 7 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से, अगर राजस्थान केकेआर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो उसे दोनों खिलाड़ियों के साथ 11 करोड़ रुपये नकद मिलेंगे.

संजू सैमसन
संजू सैमसन (IANS PHOTO)

केकेआर सैमसन को क्यों लेना चाह रही है
सैमसन को लेकर केकेआर उन्हें टीम की कप्तानी सौंप सकता है. टीम में विकेटकीपरों की भी कमी है. इसलिए यह भी एक ऐसा कारक है जिसका संजू को फायदा मिल सकता है. इसके अलावा, राजस्थान को एक फिनिशर की भी जरूरत है. इसलिए विश्लेषकों का अनुमान है कि रमनदीप सिंह या रघु वामसी को लेकर फिनिशर की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है. रमनदीप की बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी करने की क्षमता एक अतिरिक्त योग्यता है. इसलिए राजस्थान इस सौदे का समझदारी से इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है.

ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी सैमसन को लेने में रुचि रखती है. उस टीम में शामिल रविचंद्रन अश्विन ने कथित तौर पर सीएसके से उन्हें रिलीज करने का अनुरोध किया है. ऐसे में, कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि चेन्नई अश्विन के बदले सैमसन को ले सकती है. हालांकि, इस पर स्पष्टता के लिए हमें कुछ और दिन इंतजार करना होगा.

ये भी पढ़ें

अश्विन ने CSK पर लगाए गंभीर आरोप, फ्रैंचाइजी ने बयान जारी कर दी सफाई, जानें क्या है पूरा मामला?

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

IPL 2026 Trading: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, और मिनी ऑक्शन से एक महीने पहले तक जारी रहेगी. इसी क्रम में कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी और कप्तान संजू सैमसन फ्रैंचाइजी छोड़ने को तैयार हैं और उन्होंने अपनी टीम से खुदको रीलीज करने को भी कह दिया है. जिसके बाद ये खबर भी सामने आई की चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन को ट्रेड करना चाहती है लेकिन अब एक और फ्रैंचाइजी इस रेस में शामिल हो गई है.

KKR संजू को अपनी टीम में लेना चाह रही है
कोलकाता नाइट राइडर्स भी सैमसन को ट्रेड करना चाहती है. क्योंकि उन्हें इस समय एक अच्छे कप्तान की जरूरत है. केकेआर ने पिछले साल श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया था, जिन्होंने टीम को 2024 में चैंपियन बनाया था. इसके बाद कोलकाता 2025 के संस्करण में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मैदान में उतरी. लेकिन, वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई.

इसलिए केकेआर फ्रैंचाइजी एक कप्तान की तलाश में है. माना जा रहा है कि सैमसन को लेने से कप्तानी की समस्या हल हो जाएगी. जिसके लिए कोलकाता ने राजस्थान को एक बड़ा ऑफर भी दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सैमसन को टीम में शामिल करने के लिए केकेआर राजस्थान को बदले में अपनी टीम के दो खिलाड़ी देने को तैयार है.

संजू सैमसन
संजू सैमसन (IANS PHOTO)

वे दो खिलाड़ी कौन हैं?
आईपीएल 2025 पहले, राजस्थान ने सैमसन को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अब अगर वे उन्हें ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें उस कीमत के खिलाड़ी लेने होंगे. इसी लिए उन्होंने चेन्नई से सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा या शिवम दुबे को लेने की मांग की थी, लेकिन सीएसके प्रबंधन ने इसे ठुकरा दिया है.

अब, केकेआर का ऑफर राजस्थान के लिए सही लग रहा है. उन्हें इस ट्रेड डीम में दो खिलाड़ी और नकद राशि मिलने की संभावना है. क्योंकि कोलकाता कथित तौर पर रघु वामसी और रमनदीप सिंह को रिलीज चाह रही है. पिछली मेगा नीलामी में, उन्होंने रमनदीप को 4 करोड़ रुपये और रघु वामसी को 3 करोड़ रुपये में खरीदा था. यानी उनकी कीमत 7 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से, अगर राजस्थान केकेआर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो उसे दोनों खिलाड़ियों के साथ 11 करोड़ रुपये नकद मिलेंगे.

संजू सैमसन
संजू सैमसन (IANS PHOTO)

केकेआर सैमसन को क्यों लेना चाह रही है
सैमसन को लेकर केकेआर उन्हें टीम की कप्तानी सौंप सकता है. टीम में विकेटकीपरों की भी कमी है. इसलिए यह भी एक ऐसा कारक है जिसका संजू को फायदा मिल सकता है. इसके अलावा, राजस्थान को एक फिनिशर की भी जरूरत है. इसलिए विश्लेषकों का अनुमान है कि रमनदीप सिंह या रघु वामसी को लेकर फिनिशर की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है. रमनदीप की बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी करने की क्षमता एक अतिरिक्त योग्यता है. इसलिए राजस्थान इस सौदे का समझदारी से इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है.

ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी सैमसन को लेने में रुचि रखती है. उस टीम में शामिल रविचंद्रन अश्विन ने कथित तौर पर सीएसके से उन्हें रिलीज करने का अनुरोध किया है. ऐसे में, कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि चेन्नई अश्विन के बदले सैमसन को ले सकती है. हालांकि, इस पर स्पष्टता के लिए हमें कुछ और दिन इंतजार करना होगा.

ये भी पढ़ें

अश्विन ने CSK पर लगाए गंभीर आरोप, फ्रैंचाइजी ने बयान जारी कर दी सफाई, जानें क्या है पूरा मामला?

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

For All Latest Updates

TAGGED:

IPL 2026 TRADINGSKKR OFFER TO RRSANJU SAMSON IPL 2026संजू सैमसन की ट्रेडिंगSANJU SAMSON TRADING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी टीम का भारत दौरा स्थगित

गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने 24 से ज्यादा गोली चलाई

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.