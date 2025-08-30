ETV Bharat / sports

Rajasthan Royals head coach: आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.

Rahul Dravid
राहुल द्रविड़ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 3:42 PM IST

हैदराबाद: आईपीएल 2026 (IPL 2026) से पहले संजू सैमसन के टीम छोड़ने की खबरों के बीच राजस्थान रॉयल्स को एक और बड़ा झटका लगा है. टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और टीम में व्यापक भूमिका निभाने से भी मना कर दिया है. बता दें कि आईपीएल 2025 में द्रविड़ के नेतृत्व में राजस्थान का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था. वो 14 मैचों में से केवल चार जीत के साथ अंक तालिका में नौवें स्थान पर रहे, नेट रन रेट के आधार पर राजस्थान केवल चेन्नई सुपर किंग्स से आगे थी.

राहुल द्रविड़ ने किया इंकार
राहुल द्रविड़ को राजस्थान ने पिछले साल सितंबर में नया मुख्य कोच घोषित किया था. जब उन्होंने 2024 पुरुष टी20 विश्व कप जीत के साथ भारतीय टीम के साथ अपना तीन साल का कार्यकाल समाप्त किया था. लेकिन 2025 में राजस्थान के खराब प्रदर्शन के बाद हाल ही में हुई संरचनात्मक समीक्षा के तहत, फ्रैंचाइजी ने द्रविड़ को एक व्यापक भूमिका की पेशकश की, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया.

फ्रैंचाइजी ने अपने बयान में कहा, 'राहुल कई वर्षों से रॉयल्स की यात्रा के केंद्र में रहे हैं. उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम के भीतर मजबूत मूल्यों का निर्माण किया है और फ्रैंचाइजी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है. राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक, फ्रैंचाइजी के प्रति राहुल की उल्लेखनीय सेवा के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं.'

दूसरे कोच बने
राहुल द्रविड़ 2026 की मेगा नीलामी से पहले किसी आईपीएल फ्रैंचाइजी को छोड़ने वाले दूसरे मुख्य कोच हैं. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने चंद्रकांत पंडित से नाता तोड़ लिया था, जो आईपीएल 2023 से पहले टीम में शामिल हुए थे और केकेआर को 2024 का खिताब दिलाया था.

राहुल द्रविड़ का राजस्थान के साथ सफर
द्रविड़ ने राजस्थान के लिए तीन साल खेला, जिसमें उन्होंने 2012 और 2013 में राजस्थान की कप्तानी भी की, इसके बाद वो 2014 और 2015 सीजन में टीम के मेंटर रहे थे. और फिर 2025 में टीम हेड कोच के तौर पर भी काम किया. न्यूज एजेंसी आईएएनएस का कहना है कि द्रविड़ का आरआर से अलग होना आईपीएल 2025 के दौरान टीम में मतभेदों की अफवाहों के बाद हुआ है.

