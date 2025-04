ETV Bharat / sports

RCB vs RR: आईपीएल में आज चेन्नई का मुकाबला हैदराबाद से, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 - CSK VS SRH MATCH PREVIEW

Published : April 25, 2025 at 9:43 AM IST

By ETV Bharat Sports Team

दोनों टीमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने सभी बचे हुए मैच जीतने होंगे. CSK और SRH के बीच मुकाबला रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें IPL 2025 सीजन में अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करेंगी.

CSK vs SRH हेड टू हेड रिकॉर्ड (CSK vs SRH head to head)

दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो सीएसके की टीम का दबदबा साफ तौर से नजर आता है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए कुल 21 मैचों में सीएसके को 15 मैच में जीत मिली है, जबकि एसआरएच को केवल 6 मैचों में जीत नसीब हुई है.

CSK vs SRH पिच रिपोर्ट

इस साल चेपॉक में गिरे 50 विकेटों में से 27 विकेट स्पिनरों ने लिए हैं. लेकिन CSK इसका फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनकी खुद की बल्लेबाजी स्पिन के खिलाफ संघर्ष कर रही है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनका सबसे हालिया घरेलू मैच भी शामिल है, जहां उन्होंने 12 ओवर में 55 रन देकर छह विकेट गंवा दिए थे. इस हिसाब से चेन्नई की पिच स्पिनरों को मदद पहुंचा सकती है और ये मैच हाई स्कोरिंग वाला नहीं लग रहा है.

CSK vs SRH मैच में बन सकते हैं ये रिकॉर्ड

हैदराबाद ने चेन्नई में सीएसके के खिलाफ कभी जीत हासिल नहीं की है. इस हिसाब से अगर इस मैच को एसआरएच जीतने में कामयाब होता है तो फिर ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी. इसके अलावा ये मैच धोनी का 400वां टी20 मैच होगा. जिसके साथ ही वो रोहित शर्मा (456), दिनेश कार्तिक (412) और विराट कोहली (407) के साथ इस प्रारूप में सबसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे.

CSK vs SRH की संभावित प्लेइंग-11

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग-11: शेख रशीद, रचिन रवींद्र/वंश बेदी, आयुष म्हात्रे, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, विजय शंकर/सैम कुरेन, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (कप्तान, विकेटकीपर), नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना, आर अश्विन

सनराइजर्स हैदराबाद संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, राहुल चाहर