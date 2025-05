ETV Bharat / sports

IPL 2025 हुआ स्थगित, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद लिया गया फैसला - IPL 2025 SUSPENDED

आईपीएल की सभी टीमों के कप्तान ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 9, 2025 at 12:44 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:22 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.टूर्नामेंट के भविष्य पर पहले से ही अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे और नए अपडेट से टूर्नामेंट के स्थगित होने की पुष्टि होती है. ये आईपीएल 2025 के फैंस और खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका है. IPL 2025 हुआ स्थगित

बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने ईटीवी भारत से कहा, 'इस स्थिति में टूर्नामेंट आयोजित करना समझदारी नहीं है. देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं और फिर हम योजना बनाएंगे'. इस बयान के बाद साफ हो गया है कि अब आईपीएल 2025 का कोई भी मैच फिलहाल खेला नहीं जाएगा. भारत-पाकिस्तान हमले के बीच आया फैसला

बात दें कि, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचे पर सटीक मिसाइल हमले किए। पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कई जिलों में ब्लैकआउट लागू किया गया. जम्मू में हवाई हमले की चेतावनी और विस्फोट जैसी आवाजों की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाए गए.

इसके साथ ही जम्मू में कुछ गतिविधियों के कारण एहतियात के तौर पर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल का मैच रोक दिया गया. दर्शकों से स्टेडियम छोड़ने का अनुरोध किया गया और मैच रद्द कर दिया गया. इससे पहले दिन में पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि रावलपिंडी के स्टेडियम पर भारत की ओर से मिसाइल से हमला किया गया था. मीडिया सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव ने विदेशी खिलाड़ियों में चिंता पैदा कर दी है और वे अगले कुछ दिनों में स्वदेश लौट आएंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 62 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें मेगा नीलामी में 10 खिलाड़ियों ने साइन किया था. कोलकाता में खिताबी मुकाबले सहित 12 लीग मैच और चार नॉकआउट मैच खेले जाने बाकी हैं और टूर्नामेंट के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के कारण दर्शकों को टूर्नामेंट के बाकी मैचों का इंतजार करना होगा. पहले भारत ने अपने देश में कई पाकिस्तानी हस्तियों के अकाउंट निलंबित कर दिए थे. दोनों पक्षों की सेनाओं के आक्रामक रुख को देखते हुए आईपीएल के मौजूदा सत्र को निलंबित करने का फैसला खिलाड़ियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आईपीएल पर अगला फैसला कब आएंगे ये तो अब वक्त ही बताएंगा. ये खबर भी पढ़ें : मिल गया भारत को नया टेस्ट कप्तान? नाम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.टूर्नामेंट के भविष्य पर पहले से ही अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे और नए अपडेट से टूर्नामेंट के स्थगित होने की पुष्टि होती है. ये आईपीएल 2025 के फैंस और खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका है. IPL 2025 हुआ स्थगित

बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने ईटीवी भारत से कहा, 'इस स्थिति में टूर्नामेंट आयोजित करना समझदारी नहीं है. देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं और फिर हम योजना बनाएंगे'. इस बयान के बाद साफ हो गया है कि अब आईपीएल 2025 का कोई भी मैच फिलहाल खेला नहीं जाएगा. भारत-पाकिस्तान हमले के बीच आया फैसला

बात दें कि, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचे पर सटीक मिसाइल हमले किए। पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कई जिलों में ब्लैकआउट लागू किया गया. जम्मू में हवाई हमले की चेतावनी और विस्फोट जैसी आवाजों की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाए गए. इसके साथ ही जम्मू में कुछ गतिविधियों के कारण एहतियात के तौर पर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल का मैच रोक दिया गया. दर्शकों से स्टेडियम छोड़ने का अनुरोध किया गया और मैच रद्द कर दिया गया. इससे पहले दिन में पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि रावलपिंडी के स्टेडियम पर भारत की ओर से मिसाइल से हमला किया गया था. मीडिया सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव ने विदेशी खिलाड़ियों में चिंता पैदा कर दी है और वे अगले कुछ दिनों में स्वदेश लौट आएंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 62 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें मेगा नीलामी में 10 खिलाड़ियों ने साइन किया था. कोलकाता में खिताबी मुकाबले सहित 12 लीग मैच और चार नॉकआउट मैच खेले जाने बाकी हैं और टूर्नामेंट के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के कारण दर्शकों को टूर्नामेंट के बाकी मैचों का इंतजार करना होगा. पहले भारत ने अपने देश में कई पाकिस्तानी हस्तियों के अकाउंट निलंबित कर दिए थे. दोनों पक्षों की सेनाओं के आक्रामक रुख को देखते हुए आईपीएल के मौजूदा सत्र को निलंबित करने का फैसला खिलाड़ियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आईपीएल पर अगला फैसला कब आएंगे ये तो अब वक्त ही बताएंगा. ये खबर भी पढ़ें : मिल गया भारत को नया टेस्ट कप्तान? नाम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Last Updated : May 9, 2025 at 1:22 PM IST