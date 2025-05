ETV Bharat / sports

RR vs PBKS: पंजाब 10 साल बाद पहुंचा प्लेऑफ में, राजस्थान को 10 रनों से हराया - IPL 2025 RR VS PBKS

पंजाब 10 साल बाद पहुंचा प्लेऑफ में, राजस्थान को 10 रनों से हराया ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 18, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 8:10 PM IST 1 Min Read

हैदराबाद: पंजाब किंग्स ने रविवार 18 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को उनके ही मैदान में 10 रनों से हराकर लगभग 10 साल बाद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. पंजाब किंग्स के 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी. जसकि वजह से उन्हें 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

यह इस साल राजस्थान का चौथा मैच है जिसे उन्होंने 11 या उससे कम रनों से गंवाया है और इसमें दिल्ली कैपिटल्स से सुपर ओवर में मिली हार भी शामिल है. इस जीत के साथ पंजाब 17 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

Last Updated : May 18, 2025 at 8:10 PM IST