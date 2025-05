ETV Bharat / sports

पंजाब किंग्स के ये 5 खिलाड़ी क्वालीफायर 1 में धमाल मचाएंगे, देखें इनके खतरनाक आंकड़े - PBKS VS RCB QUALIFIER 1

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू क्वालीफायर 1 ( IANS )

Published : May 28, 2025 at 4:57 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 5:10 PM IST

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 का क्वालीफायर 1 गुरुवार यानी 29 मई को पंजाब के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले आज हम आपको पंजाब किंग्स के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो क्वालीफायर 1 में बल्ले और गेंद के साथ धमाल मचाते हुए नजर आएंगे. 1 - श्रेयस अय्यर : पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए प्लेऑफ में काफी अहम साबित हो सकते हैं. श्रेयस ने 14 मैचों की 14 पारियों में 5 अर्धशतकों की मदद से टीम के लिए सबसे ज्यादा 514 रन बनाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी कप्तानी से भी प्रभाव डाला है. ऐसे में वो आरसीबी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं. श्रेयस अय्यर (AP) 2 - प्रभसिमरन सिंह : आईपीएल 2025 के क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह आरसीबी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. उन्होंने ने 14 मैचों की 14 पारियों में 5 अर्धशतकों के साथ 499 रन बनाए हैं.

प्रभसिमरन सिंह (AP) 3 - प्रियांश आर्य : पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के अनकैप्ड सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य प्लेऑफ में अपने बल्ले का रंग बिखेर सकते हैं. आर्य 14 मैचों की 14 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ 424 रन बनाए हैं. ऐसे में वो प्लेऑफ में अपनी विरोधी टीमों के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाले हैं. प्रियांश आर्य (AP) 4 - अर्शदीप सिंह : आरसीबी के खिलाफ होने वाले क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अहम साबित हो सकते हैं. उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. अर्शदीप ने 14 मैचों की 13 पारियों में 18 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/16 रहा है. अर्शदीप सिंह (IANS) 5 - हरप्रीत बरार : पंजाब किंग्स के लिए हरप्रीत बरार काफी अहम साबित हो सकते हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अहम मौकों पर टीम के लिए रन रोके और विकेट भी चटकाए हैं. ऐसे में क्वालीफायर 1 मे आरसीबी के खिलाफ टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. हरप्रीत ने 7 मैचों की 6 पारियों में कुल 10 विकेट लिए हैं. हरप्रीत बरार (AP) पंजाब किंग्स के लिए 12 मैचों में युजवेंद्र चहल ने 14 विकेट लिए हैं लेकिन वो चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं. ये खबर भी पढ़ें : RCB ने रचा इतिहास, आईपीएल 2025 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर बनाया महारिकॉर्ड

Last Updated : May 28, 2025 at 5:10 PM IST