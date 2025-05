ETV Bharat / sports

भारत पाकिस्तान तनाव के बीच IPL का ये बड़ा मैच हुआ शिफ्ट, अब इस स्थान पर खेला जाएगा मैच - PBKS VS MI

Published : May 8, 2025

हैदराबाद: भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के तहत 6 मई की रात में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया. जिसके बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया और भारत ने कड़ी सुरक्षा के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के कई हवाई अड्डों पर उड़ान 10 मई तक निलंबित कर दिया है. PBKS vs MI का मैच हुआ शिफ्ट

बंद किए गए हवाई अड्डों में से एक धर्मशाला हवाई अड्डा भी है, और 11 मई को पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) का धर्मशाला में मैच होना था. लेकिन अब उस मैच को गुजरात के अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है. गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल ने ईटीवी भारत को बताया कि 11 मई को पंजाब और मुंबई के बीच धर्मशाला में होने वाला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

