IPL 2025 New Schedule: आईपीएल की नई तारीखों का ऐलान, 6 वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच, 3 जून को होगा फाइनल - IPL 2025 NEW SCHEDULE

आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल ( IANS )

Published : May 12, 2025 at 10:53 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 11:18 PM IST

IPL 2025 New Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के नए शेड्यूल का ऐलान बीसीसीआई द्वारा कर दिया गया है. आईपीएल 2025 की शुरुआत अब 17 मई से होने वाली है. इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अब 3 जून को खेला जाएगा. आईपीएल के सभी बाकी बचे हुए 17 मैच कुल 6 वेन्यू पर खेले जाएंगे. आईपीएल 2025 17 मई से शुरू

आईपीएल ने अपने आधिकारी एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर आईपीएल के दोबारा शुरू होने की जानकारी दी है. बीसीसीआई ने इस संबध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा, भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई टाटा आईपीएल 2025 को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए प्रसन्न है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद और सभी प्रमुख हितधारकों के साथ बोर्ड ने शेष सत्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है.

टूर्नामेंट 17 मई 2025 से शुरू होने वाला है. 6 स्थानों पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे और 3 जून 2025 को फाइनल में समापन किया जाएगा. नए शेड्यूल में दो डबल-हेडर शामिल हैं जो दो रविवारों को खेले जाएंगे. इसके साथ ही प्लेऑफ और क्वालीफायर्स का भी समय और तारीख बदले गए हैं लेकिन प्लेऑफ के वेन्यू की घोषणा बाद में करने के बारे में कहा गया है. आईपीएल 2025 प्लेऑफ मैच क्वालिफायर 1 - 29 मई

एलिमिनेटर - 30 मई

क्वालिफायर 2 - 1 जून

फाइनल - 3 जून आईपीएल 2025 के वन्यू बेंगलुरू लखनऊ दिल्ली जयपुर मुंबई अहमदाबाद इसके साथ ही बीसीसीआई इस अवसर को एक बार फिर से भारत के सशस्त्र बलों की बहादुरी और लचीलापन को सलाम करने का अवसर लेता है जिनके प्रयासों ने क्रिकेट की सुरक्षित वापसी को सक्षम किया है. बोर्ड लीग के सफल समापन को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय हित के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल (BCCI) ये खबर भी पढ़ें : IPL 2025 के शुरू होने की तारीखों का हो गया ऐलान? जानिए अब किस दिन खेला जाएगा फाइनल

