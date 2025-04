ETV Bharat / sports

MI vs SRH: मुंबई ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया, इस सीजन दर्ज की अपनी तीसरी जीत - MI BEAT SRH

मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 17, 2025 at 11:43 PM IST | Updated : April 18, 2025 at 12:17 AM IST 4 Min Read

मुंबई: गुरुवार 17 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया है. गेंदबाजों की बदौलत मुंबई ने हैदराबाद को पहले 162 पर रोका और फिर 18.1 ओवर में 163 रनों के लक्ष्य को चेज करके इस सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने में कामयाब रहा. विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मुंबई की ओर से शानदार ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन किया. जैक्स ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट (इशान किशन, ट्रेविस हेड) झटके और 26 गेंद में 36 रनों की शानदार पारी भी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. विल जैक्स के अलावा रिकेल्टन 31, रोहित 26, सूर्यकुमार 26, तिलक वर्मा 21 और हार्दिक ने 21 रनों की पारी खेली. IPL 2025 के अंक तालिका में दोनों टीमें किस नंबर पर पहुंची

इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस के 6 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में अब भी 7वें नंबर पर ही है. वहीं दूसरी ओर हैदराबाद 5 हार और 2 जीत के साथ अंक तालिका में 9वें नंबर पर है. पहले नंबर पर 10 अंक के साथ दिल्ली काबिज है जबकि चिन्नई 4 प्वाइंट्स के साथ सबसे निचले पायदान पर बनी हुई है.

मुंबई इंडियंस की बेहतरीन गेंदबाजी

इससे पहले कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किय, और अपने इस फैसले को सही भी साबित किया जब मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने परिस्थितियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और शुरुआत से ही सनराइजर्स के बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिए. विल जैक्स ने अपने तीन ओवरों में 2-14 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह (1-21), ट्रेंट बोल्ट (1-29) और हार्दिक पांड्या (1-42) अन्य सफल गेंदबाज रहे. SRH की खराब बल्लेबाजी

हैदराबाद, जिसने अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मैदान पर 246 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया था, वह वानखेड़े में कुछ खास नहीं कर सके, और उन्होंने छह ओवर में बिना किसी नुकसान के 46 रन पर पावर-प्ले समाप्त किया. अभिषेक ने 28 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 40 रन बनाए, जबकि ईशान किशन दो रन पर आउट हो गए. ट्रेविस हेड 29 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी 19 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए. क्लासेन ने 18वें ओवर में चाहर की गेंद पर कवर-पॉइंट पर छक्का लगाया और उसके बाद दो चौके और एक और छक्का लगाया, जिससे इस ओवर में 21 रन बने, जो इस मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन था. क्लासेन 28 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हो गए. आखिर में अंकित वर्मा के 8 में 18 रन और कप्तान कमिंस के 4 गेंद में 8 रनों की पारी की वजह से हैदराबाद 162 तक पहुंचने में कामयाब हो गया. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बाउल्ट, जसप्रित बुमरा, कर्ण शर्मा (रोहित शर्मा की जगह)

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा ये भी पढ़ें MI vs SRH: ट्रेविस हेड IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने, पहले नंबर पर कौन?

