MI VS CSK: कौन हैं आयुष म्हात्रे, जिन्होंने डेब्यू मैच में ही मचाया तहलका, रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया अपना नाम - WHO IS AYUSH MHATRE

आयुष म्हात्रे ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 20, 2025 at 10:43 PM IST 3 Min Read

मुंबई:आईपीएल 2025 में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के बाद 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे का नाम चर्चे में है. क्योंकि उन्होंने 17 साल की उम्र में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पहले ही मैच में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह 17 साल और 278 दिन की उम्र में इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. उन्होने अपने डेब्यू मैच में 15 गेंद में 32 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. CSK के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी

आयुष म्हात्रे ने 18 साल और 139 दिन की उम्र में CSK के लिए खेलने वाले अभिनव मुकुंद के रिकॉर्ड को तोड़ा. इसके अलावा अंकित राजपूत (19 साल और 123 दिन), मथीशा पथिराना (19 साल और 148 दिन) और नूर अहमद (20 साल और 79 दिन) CSK के लिए खेलने वाले शीर्ष पांच सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से तीन खिलाड़ी आज के मुकाबले में खेल रहे हैं.

आयुष म्हात्रे को रुतुराज गायकवाड़ की जगह टीम में शामिल किया गया

CSK ने अपने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की जगह आयुष को टीम में शामिल किया है, जो कोहनी के फ्रैक्चर के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं. MI के खिलाफ मैच में, युवा खिलाड़ी ने राहुल त्रिपाठी की जगह ली, जो अब तक टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं. मुंबई के इस सलामी बल्लेबाज के शैली की तुलना रोहित शर्मा की तकनीक से की जाती है. आयुष म्हात्रे कौन हैं?

मुंबई के रहने वाले म्हात्रे ने ईरानी कप के 2024-25 सत्र में मुंबई के लिए पदार्पण किया और अपने घरेलू करियर की शुरुआत से ही वे शानदार फॉर्म में हैं. अब तक नौ प्रथम श्रेणी मैचों में, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 31.50 की औसत से 504 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं. हालांकि, युवा खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी के माध्यम से चर्चा में आए, जो भारत की घरेलू 50 ओवर की प्रतियोगिता है, जिसमें उन्होंने सात पारियों में 65.42 की औसत से 458 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल हैं. आयुष म्हात्रे के कारनामे

इसके अलावा, आयुष म्हात्रे नागालैंड के खिलाफ 181 रन की पारी के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में 150+ रन बनाने वाले दुनिया भर के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. यह रिकॉर्ड पहले उनके मुंबई के साथी यशस्वी जायसवाल के नाम था. वह ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं और उन्होंने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी में सिर्फ 4.51 की प्रभावशाली इकॉनमी के साथ सात विकेट लिए हैं. वह पिछले साल अंडर-19 एशिया कप के दौरान भारतीय अंडर-19 टीम में भी शामिल थे, जहां उन्होंने तीन पारियों में 55 रन बनाए थे. वह 2025 अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की दौड़ में हैं. ये भी पढ़ें RR vs LSG: 18 साल के IPL में 14 साल के लड़के की धमाकेदार एंट्री, आईपीएल खेलने वाले बने सबसे युवा क्रिकेटर