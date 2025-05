ETV Bharat / sports

RCB vs CSK मैच में कोहली-शेफर्ड और म्हात्रे ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, खलील के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड - RECORDS IN RCB VS CSK MATCH

RCB vs CSK मैच में कोहली-शेफर्ड और म्हात्रे ने हासिल की बड़ी उपलब्धि ( IANS PHOTO )

Published : May 4, 2025 at 10:36 AM IST

Records in RCB vs CSK Match: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के 52 वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 2 रनों से हरा दिया. आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब आरसीबी ने सीएसके को दोनों लीग मैचों मात दी हो. आरसीबी से मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके 20 ओवरों में 5 विकेट पर 211 रन ही बना पाई, जिसकी वजह से उन्हें 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ही आरसीबी 16 अंकों के साथ अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है और उसका प्लेऑफ में क्वालीफाई करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया. इस मैच में जहां कई रिकॉर्ड बने वहीं कई रिकॉर्ड टूटे भी. विराट कोहली, रोमारियो शेफर्ड और आयुष म्हात्रे ने मैच में जहां बड़ी उपलब्धियां हासिल की वहीं खलील अहमद के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया. रोमारियो शेफर्ड (IANS PHOTO) रोमारियो शेफर्ड ने IPL का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया

रोमारियो शेफर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाया, जो आईपीएल का भी संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था. उन्होंने 14 गेंदों में 378.6 स्ट्राइक रेट के साथ 53 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे. आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक 2023 में यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 13 गेंदों पर लगाया था, जबकि केएल राहुल (2018 में) और पैट कमिंस (2022) दोनों ने पहले भी 14 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था. वह कमिंस और राहुल के साथ आईपीएल में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा शेफर्ड का 378.6 स्ट्राइक रेट, आईपीएल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा 50+ स्कोर के लिए सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट है. आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों के हिसाब से) 13 गेंद - यशस्वी जायसवाल (RR) बनाम KKR, 2023

14 गेंद - केएल राहुल (PBKS) बनाम DC, 2018

14 गेंद - पैट कमिंस (KKR) बनाम MI, 2022

14 गेंद - रोमारियो शेफर्ड (RCB) बनाम CSK, 2025 टी20 में एक टीम के लिए 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली

विराट कोहली ने भी मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किये हैं. वह टी20 में एक टीम के लिए 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल RCB के लिए 263 छक्के लगाकर दूसरे स्थान पर हैं, रोहित शर्मा MI के लिए 262 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. विराट कोहली ने इस मैच में 33 गेंदों पर शानदार 62 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और उतने ही छक्के शामिल थे. विराट कोहली (IANS PHOTO)

टी20 में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के 301 - विराट कोहली (RCB)

263 - क्रिस गेल (RCB)

262 - रोहित शर्मा (MI)

258 - कीरोन पोलार्ड (MI)

257 - एमएस धोनी (CSK) कोहली टी20 में एक ही मैदान पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बने

इस के अलावा विराट कोहली टी20 क्रिकेट में एक ही मैदान पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर भी बन गए. कोहली इस मैदान पर 152 छक्के लगा चुके हैं. इस तरह उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने बेंगलुरु में 151 छक्के लगाए हैं. क्रिस गेल मीरपुर में 138 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं जबकि एलेक्स हेल्स (135) और रोहित शर्मा (122) क्रमशः नॉटिंघम और वानखेड़े में अपने छक्के लगाने के कौशल के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैं. विराट कोहली (IANS PHOTO) टी20 में एक ही मैदान पर सबसे ज्यादा छक्के 152 - विराट कोहली, बेंगलुरु

151 - क्रिस गेल, बेंगलुरु

138 - क्रिस गेल, मीरपुर

135 - एलेक्स हेल्स, नॉटिंघम

122 - रोहित शर्मा, वानखेड़े आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

इस मैच में विराट कोहली ने एक और बड़ा कारनामा ये किया कि वो आईपीएल में किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी शीर्ष पर पहुंच गए हैं. उन्होंने अब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 1146 रन बनाए हैं. जबकि डेविड वार्नर पंजाब किंग्स के खिलाफ 1134 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं और विराट कोहली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1130 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं. टी 20 में किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 1146 - विराट कोहली बनाम CSK

1134 - डेविड वॉर्नर बनाम PBKS

1130 - विराट कोहली बनाम DC

1104 - विराट कोहली बनाम PBKS

1093 - डेविड वॉर्नर बनाम KKR

1083 - रोहित शर्मा बनाम KKR IPL सीजन में सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कोहली

इस मैच में विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि ये हासिल की कि वो IPL सीजन में सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इस सीजन में भी 500 प्लस रन बनाए और इस से पहले वे 7 बार ऐसा कर चुके थे. लेकिन इस बार ऐसा करके वो डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 7 बार ऐसा किया है. जबकि केएल राहुल 6 बार करके तीसरे स्थान पर हैं जबकि शिखर धवन 5 बार ऐसा कारनामा करके चौथे स्थान पर हैं. इस सीजन कोहली 11 मैचों में 505 रन बना चुके हैं और अभी उनके लीग में 3 और क्वालिफायर के एक और फाइनल मैच बचा हुआ है. विराट कोहली (IANS PHOTO) सबसे ज्यादा आईपीएल सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 8 बार - विराट कोहली*

7 बार - डेविड वॉर्नर

6 बार - केएल राहुल

5 बार - शिखर धवन आयुष म्हात्रे ने भी मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की

विराट कोहली के अलावा सीएसके के सबसे युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने भी मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वे सीएसके के लिए सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम था जिन्होंने 2008 में 21 साल 148 दिन की उम्र में एमआई के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था. म्हात्रे ने 48 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे. इस के अलावा वो आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. आयुष म्हात्रे (IANS PHOTO) सबसे कम उम्र में आईपीएल में अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी 14 साल 32 दिन - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम जीटी, 2025

17 साल 175 दिन - रियान पराग (आरआर बनाम डीसी, 2019

17 साल 291 दिन - आयुष म्हात्रे (सीएसके) बनाम आरसीबी, 2025*

18 साल 169 दिन - संजू सैमसन (आरआर) बनाम आरसीबी, 2013

18 साल 169 दिन - पृथ्वी शॉ (डीसी) बनाम केकेआर, 2018 खलील अहमद के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

आईपीएल में CSK के तेज गेंदबाजों खलील अहमद के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया और वो अब सीएसके के लिए सबसे महंगा ओवर डालने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हों ने अपने तीसरे ओवर में कुल 33 रन लुटाए. मैच में खलील ने 3 ओवर में कुल 65 रन खर्च किए. खलील अहमद (IANS PHOTO) आईपीएल में CSK के लिए सबसे महंगा ओवर 33 रन - खलील अहमद बनाम RCB, 2025*

30 रन - लुंगी एनगिडी बनाम RR, 2020

30 रन - सैम करन बनाम KKR, 2021

