LSG vs MI: लखनऊ बनाम मुंबई में किसका पलड़ा भारी? जानें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स - LSG VS MI HEAD TO HEAD

ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : Apr 3, 2025, 3:11 PM IST

लखनऊ : लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियन के बीच आईपीएल 2025 का 16वां मैच 4 अप्रैल को यहां इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले में भाग लेने के लिए हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस की टीम बुधवार को लखनऊ पहुंच गई. टीम ने शाम को इकाना स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया. इस दौरान हार्दिक पांड्या मुख्य रूप से गेंदबाजी और फील्डिंग का अभ्यास करते हुए नजर आए. वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में लंबे हाथ दिखाए. इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मुंबई इंडियंस पर अब तक भारी पड़ी है. दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं. जिनमें से लखनऊ ने 5 और मुंबई इंडियंस ने केवल एक मुकाबला जीता है.

लखनऊ की पंजाब के खिलाफ लखनऊ में खेले गए पहले मुकाबले में हार के बाद उसका अगला मैच मजबूत मुंबई के साथ होगा, जिसने इस टूर्नामेंट में अब तक मिला-जुला प्रदर्शन किया है. ऐसे में मेजबानों के खिलाफ उसका मुकाबला अधिक रोमांचकारी होने की संभावना जताई जा रही है. दोनों ही टीमों ने इकाना स्टेडियम में बुधवार को जमकर अभ्यास किया, जिसमें बैटिंग फील्डिंग बोलिंग के अलावा कंडीशनिंग भी की गई. अगला मैच दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है. सितारों से सजी मुंबई की टीम गेंदबाजी में मजबूत नजर आ रही है. दूसरी ओर कई गेंदबाजों के घायल होने की वजह से कागजों पर मेजबान लखनऊ की टीम कमजोर दिख रही है. लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का इतिहास अभी तक छोटा लेकिन रोमांचक रहा है, क्योंकि एलएसजी ने 2022 में लीग में प्रवेश किया था. तब से दोनों टीमों के बीच कुछ यादगार मुकाबले हुए हैं. , इन दोनों टीमों ने कुल 6 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें एलएसजी का पलड़ा भारी रहा है. LSG vs MI हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कुल मैच: 6

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत: 5

मुंबई इंडियंस की जीत: 1

