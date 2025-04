ETV Bharat / sports

LSG vs CSK: चिन्नई ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को 5 विकेट से हराया, धोनी ने खेली मैच जिताऊं पारी - CSK BEAT LSG

चिन्नई ने रोमांचक मुकाबले में लखनऊ को 5 विकेट से हराया, धोनी ने खेली मैच जिताऊं पारी ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 14, 2025 at 11:56 PM IST | Updated : April 15, 2025 at 12:23 AM IST 4 Min Read

लखनऊ: आईपीएल 2025 का 30 वां मैच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ और चिन्नई के बीच खेला गया. जिसमें धोनी की टीम ने ऋषभ पंत की टीम को 5 विकेट से हराकर इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है. चिन्नई के लिए यह जीत काफी अहम थी क्योंकि 5 मैच लगातार हारने के बाद उन्हें ये जीत नसीब हुई है. 167 रनों के लक्ष्य को सीएसके के लिए मुश्किल नजर आरहा था लेकिन आखिर में धोनी की 11 गेंदों में 26 रनों की तेज तर्रार पारी और शिवम दुबे की 37 गेदों में 43 रनों की झुझारू पारी ने मैच को चिन्नई की झोली में डाल दिया. सीएसके की 7 मैचों में ये दूसरी जीत है जबकि लखनऊ की 7 मैचों में ये तीसरी हार है. धोनी और दूबे के अलावा आईपीएल में अपना पहला मैच खेलने वाले शैख रशीद और राचिन रवींद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की. रशीद ने 19 गेंद में 27 जबकि रचिन 22 गेंद में 37 रनों की पारी खेली. इससे पहले शाम को, सीएसके के गेंदबाजों ने नियंत्रित प्रदर्शन के साथ जीत की नींव रखी. खलील अहमद ने पहले ओवर में एडेन मार्करम को आउट करके शानदार शुरुआत दी, जिसका श्रेय राहुल त्रिपाठी को जाता है. फिर ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ खेल रहे अंशुल कंबोज ने अपनी गति में चतुराई से बदलाव करते हुए खतरनाक निकोलस पूरन को मात्र 8 रन पर आउट कर दिया जो धोनी द्वारा लिए गए सफल DRS रेफरल की वजह से विकेट मिला.

कप्तान ऋषभ पंत ने 49 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेलकर LSG के लिए पारी को संभाला- जो इस सीजन का उनका पहला अर्धशतक था. मिशेल मार्श (25 गेंदों पर 30 रन) और आयुष बदोनी (17 गेंदों पर 22 रन) के साथ साझेदारी बनाई. लेकिन CSK की स्पिन तिकड़ी की बदौलत LSG की पारी डेथ ओवरों में शानदार नहीं रही. रवींद्र जडेजा ने बीच के ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने मार्श को आउट किया और बाद में बदोनी को स्टंप आउट किया- जो आईपीएल में धोनी का ऐतिहासिक 200वां शिकार था. नूर अहमद ने पंत को शांत रखा और उन्हें फेंकी गई 15 गेंदों पर केवल छह रन दिए. मथीशा पथिराना ने डेथ ओवरों में सटीक प्रदर्शन किया और एलएसजी केवल 166/7 तक ही पहुंच पाई. 167 के जवाब में सीएसके की पारी की शुरुआत एक आश्चर्यजनक बदलाव के साथ हुई, युवा खिलाड़ी शेख रशीद ने आईपीएल में पदार्पण किया, खराब फॉर्म में चल रहे डेवोन कॉनवे की जगह रचिन रवींद्र के साथ ओपनिंग की. रशीद ने 19 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें स्टाइलिश फ्लिक और एक शक्तिशाली पुल शामिल था. रचिन ने भी 22 गेंदों पर 37 रन बनाया और दोनों ने केवल 4.2 ओवरों में 50 रन जोड़कर एक मजबूत मंच तैयार किया. लेकिन एलएसजी ने स्पिन के साथ वापसी की, क्योंकि रवि बिश्नोई और एडेन मार्कराम ने रचिन और त्रिपाठी को जल्दी-जल्दी आउट किया. फिर, जडेजा आउट हो गए और विजय शंकर तेजी से रन बनाने की कोशिश में आउट हो गए, जिससे 15 ओवरों के बाद सीएसके का स्कोर 111/5 हो गया, और उन्हें 30 गेंदों पर 56 रन की जरूरत थी. जेमी ओवरटन से पहले बल्लेबाजी करते हुए धोनी को पता था कि उन्हें अपने आक्रमण का सही समय चुनना होगा. उन्होंने धीमी शुरुआत की, लेकिन फिर 16वें ओवर में एक चौका और एक और बाउंड्री लगाकर अपनी लय हासिल कर ली. फिर उन्होंने 17वें ओवर में डीप स्क्वायर पर एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे CSK के डगआउट और दर्शकों में जोश भर गया. दूसरी तरफ शिवम दुबे ने दबाव को झेला, हालांकि शुरुआत में वे दबाव में थे, लेकिन 19वें ओवर में उन्होंने शार्दुल ठाकुर की धज्जियां उड़ा दीं. उस ओवर में CSK को 19 रन मिले, जिससे आखिरी ओवर में केवल 5 रन की जरूरत रह गई. फिर 3 गेंद शेष रहते ही चिन्नई अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली. दुबे 37 गेंदों पर 43 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि धोनी ने 11 गेंदों पर 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

Last Updated : April 15, 2025 at 12:23 AM IST