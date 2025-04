ETV Bharat / sports

GT vs RR: गुजरात ने राजस्थान को चटाई धूल, साईं सुदर्शन ने खेली अर्धशतकीय पारी, प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए 3 विकेट - IPL 2025

गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 9, 2025 at 11:33 PM IST | Updated : April 10, 2025 at 12:00 AM IST 2 Min Read

अहमदाबाद: आईपीएल 2025 के 23वें मैच में गुजरात टाइटन्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के बीच को 58 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ गुजरात की टीम ने प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर कब्जा कर लिया है. जीटी 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के साथ 8 प्वाइंट्स लेकर नंबर 1 पर पहुंच गई है, जबकि आरआर 5 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई हैं. गुजरात ने राजस्थान को हराकर टॉप पर किया कब्जा

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुजरात की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 217 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की पूरी टीम 19.2 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई और 58 रनों से मैच हार गई. यह गुजरात की लगातार चौथी जीत है.

शिमरोन हेटमायर ने लगाया अर्धशतक

राजस्थान रॉयल्स के गुजरात टाइटंस से जीत के लिए मिले 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शिमरोन हेटमायर ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने 32 बॉल में 4 चौके और 3 छक्के के साथ 52 रनों की पारी खेली. संजू सैमसन ने 28 बॉल में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 41 रनों की पारी खेली. उनके अलावा रियान पराग ने 26 रनों का योगदान दिया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. गुजरात के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. राशिद खान और साईं किशोर ने 2 विकेट लिए. मोहम्मद सिराज, आवेश खान और कुलवंत खेजरोलिया ने 1-1 विकेट हासिल किया. साईं सुदर्शन ने खेली अर्धशतकीय पारी

इससे पहले गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए. साईं सुदर्शन ने 53 बॉल में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 82 रनों की पारी खेली. जोस बटलर और शाहरुख खान ने 36-36 रनों की पारी खेली और राहुल तेवतिया ने 20 रनों की पारी खेली. राजस्थान के लिए महेश तीक्षाणा और तुषार देशपांडे ने 2-2 विकेट हासिल किए. ये खबर भी पढ़ें: GT vs RR: संजू सैमसन मैदान पर उतरते ही रचेंगे इतिहास, धोनी-कोहली और रोहित के क्लब में मारेंगे धमाकेदार एंट्री

Last Updated : April 10, 2025 at 12:00 AM IST