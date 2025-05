ETV Bharat / sports

दुखद हादसा: 1 ओवर में 2 बार पिच पर औंधे मुंह गिरा गेंदबाज, चोटिल होकर मैदान से हुआ बाहर - LSG VS GT

गुजरात टाइटन्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 22, 2025 at 8:41 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 8:50 PM IST 3 Min Read

अहमदाबाद: आईपीएल के 64वें मैच में आज गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला खेला जा रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में शुरुआत के 4 ओवर तक लगातार ड्रामा देखने को मिला. गुजरात के तेज गेंदबाज अरशद खान पिच पर गिर पड़े वो एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार पिच पर औंधे मुंह गिर पड़े. जिससे उन्हें काफी चोट आई और वो ओवर के बाद मैदान से बाहर चले गए जहां उन्हें फिजियो द्वारा इलाज दिया गया. अरशद खान के साथ हुआ बड़ा हादसा

दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी का दूसरा और अपना पहला ओवर डालने के लिए गुजरात के तेज गेंदबाज अरशद खान आए. वो पहली बॉल डालने के समय अरशद बुरी तरह से पिच पर फिसल गया और एक मिनट के बाद वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे. इसके बाद फिजियो बाहर आए और इसके बाद वो अपने पैरों पर वापस खड़े हो गए. उन्हें चोट तब लगी जब वह अपना दाहिना पैर क्रीज के पास रखने जा रहा थे लेकिन उनका बायां पैर ठीक से नहीं लेंड कर पाया और वह पूरी तरह से फिसल गया.

इसके बाद उन्होंने ओवर जारी रखा और ओवर की चौथी गेंद पर वो फिर से बॉल डालने से पहले ही पिच पर बुरी तरह से गिर गए. उनका पैर फिर से ठीक से लैंड नहीं कर पाया. वो पिच पर ही लेटे रहे लेकिन फिर से फिजियो भाग कर आए और उन्होंने अरशद का इलाज किया. इस दौरान गेंदबाज कोच आशीष नेहरा बाउंड्री पर इशांत शर्मा के साथ तनावपूर्ण नजर आए. कुछ देर के बाद फिर से अच्छे संकेत मिले और अरशद गेंदबाजी करने के लिए खड़े हो गए. इसके बाद पिच पर थोड़ा काम भी किया गया. इस ओवर के बाद अरशद खान मैदान के बाहर चले गए, जहां उन्होंने फिजियो से इलाज लिया. क्योंकि उनकी कोहनी पूरी तरह से छिल गई थी जो पिच पर गिरने के कारण हुआ. इस मैच में मोहम्मद सिराज को भी बॉलिंग करते वक्त दो बार हाथ में बॉल लगी. इसके साथ ही मिशेल मार्श को भी बैटिंग करते समय बॉल लगी और एक बार कगिसो रबाडा, जोस बटलर और एडेन मार्कराम को भी बॉल लगी. इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 12 ओवर में 1 विकेट खोकर 132 रन बना लिए हैं. ये खबर भी पढ़ें : IPL के नाम पर क्रिकेटर के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, अपराधियों ने राजस्थान में खिलाने का झांसा देकर ठगे 24 लाख

Last Updated : May 22, 2025 at 8:50 PM IST