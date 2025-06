ETV Bharat / sports

RCB बनी चैंपियन, पंजाब को हराकर जीता पहला आईपीएल खिताब, 17 सालों का सूखा खत्म कर ट्रॉफी की अपने नाम - IPL 2025 FINAL

आरसीबी ने जीता आईपीएल 2025 का खिताब ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 4, 2025 at 12:04 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 12:18 AM IST 4 Min Read

अहमदाबाद: आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बन गई है. आरसीबी ने पंजाब किंग्स को फाइनल मुकाबले में 6 रनों से हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है. आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में पहली बार है जब आरसीबी ने आईपीएल का टाइटल जीता है. ये आरसीबी का चौथा फाइनल था जिसे जीतकर उसने अपना पहला खिताब उठाया है. इससे पहले 2009, 2011 और 2106 में उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. आरसीबी पंजाब को 6 रनों से हराकर बनी चैंपियन

इस फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए हैं. पंजाब किंग्स जीत के लिए मिले 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 184 रन ही बना पाई और 6 रनों से मैच हार गई. इसके साथ ही पंजाब किंग्स के चैंपियन बनने और अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने का सपना पूरी तरह से टूट गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जीत के लिए मिले 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब किंग्स की ओर से पारी की शुरुआत प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने की. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 4.6 ओवर में 43 रनों की साझेदारी की. पंजाब को पहला झटका प्रियाश के रूप में लगा. प्रियांश 19 बॉल में 4 चौकों के साथ 24 रन बनाकर जोश हेजलवुड की बॉल पर फिल साल्ट के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हुए. इसके बाद पंजाब को दूसरा झटका प्रभसिमरन सिंह के रूप में लगा. प्रभसिमरन सिंह 26 रनों के निजी स्कोर पर क्रुणाल पांड्या की गेंद पर पॉइंट पर मौजूद भुवनेश्वर कुमार को कैच दे बैठे.

श्रेयस अय्यर 1 रन बनाकर लौट पवेलियन

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को 1 रन के निजी स्कोर पर रोमारियो शेफर्ड ने जितेश शर्मा के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया. इसके बाद जोश इंग्लिस भी पवेलियन लौट गए.पंजाब को चौथा झटका जोस इंग्लिस के रूप में लगा. उन्हें क्रुणाल पांड्या के लियाम लिविंगस्टोन के हाथों लॉग ऑन पर कैच आउट कराया. जोस इंग्लिस ने 23 बॉल में 1 चौके और 4 छक्कों के साथ 39 रनों की पारी खेली. शशांक सिंह की तूफानी पारी गई बेकार

इसके बाद पंजाब किंग्स के लिए नेहाल वढेरा 15, मार्कस स्टोइनिस 6, अजमतुल्लाह उमरजई 1 बनाकर आउट हो गए और पंजाब के जीतने की उम्मीद लगभग खत्म हो गईं. अंत में पंजाब के लिए शशांक सिंह ने शानदार पारी खेली. शशांक ने 30 बॉल में 3 चौके और 6 छक्कों के साथ 60 रनों की नाबाद पारी खेली और मैच के टॉप स्कोरर रहे. आरसीबी के लिए क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए जबकि यश दयाल, जोश हेजलवुड और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट हासिल किया. विराट कोहली ने खेली 43 रनों का शानदार पारी

इससे पहले आरसीबी के लिए इस मैच पारी की शुरुआत करने के लिए फिल साल्ट और विराट कोहली आए. साल्ट 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद मयंक अग्रवाल 24 और रजत पाटीदार 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. आरसीबी के लिए में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए. विराट ने 35 बॉल में 3 चौकों के साथ 43 रनों की पारी खेली. टीम के लिए जितेश शर्मा ने 10 बॉल में 2 चौके और 2 छक्कों के साथ 24 रनों की पारी खेली. इन दोनों के अलावा लियाम लिविंगस्टोन ने 15 बॉल 25 बनाए. अर्शदीप ने एक ओवर चटकाए 3 विकेट

पंजाब किंग्स के लिए काइल जैमीसन और अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए. जैमीसन ने 4 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. तो वहीं अर्शदीप सिंह ने आरसीबी के अंतिम ओवर में 3 विकेट चटकाए. उन्होंने रोमारियो शेफर्ड 17, क्रुणाल पांड्या 4 और भुवनेश्वर कुमार 1 को आउट किया. जैमीसन के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई, युजवेंद्र चहल और विजयकुमार वैश्यक ने 1-1 विकेट चटकाया. ये खबर भी पढ़ें : BCCI ने भारतीय सशस्त्र बलों को दिया स्पेशल ट्रिब्यूट, क्लोजिंग सेरेमनी में गूंजे वंदे मातरम के नारे

Last Updated : June 4, 2025 at 12:18 AM IST