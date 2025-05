ETV Bharat / sports

IPL डबल हेडर के आज दूसरे मैच में पंजाब का लखनऊ से मुकाबला, किस टीम का पलड़ा भारी, जाने दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 - PBKS VS LSG MATCH PREVIEW

IPL डबल हेडर में आज दूसरे मैच में पंजाब का लखनऊ से मुकाबला ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 4, 2025 at 4:00 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 4:15 PM IST 3 Min Read

धर्मशाला: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के 54 वें मैच में आज पंजाब किंग्स (PBKS) और लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) आमने सामने होंगे. ये मैच शाम 7:30 बजे से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में खेला जाएगा. यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए निर्णायक होगा. एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत के बाद पंजाब 10 मैचों में छह जीत और एक बेनतीजा के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, जबकि प्रतियोगिता से एक सप्ताह के ब्रेक के बाद वापसी करने वाली लखनऊ 11 मैचों में पांच जीत के साथ छठे स्थान पर है. श्रेयस अय्यर के मजबूत नेतृत्व और अच्छी बल्लेबाजी फॉर्म ने पीबीकेएस को काफी मजबूती प्रदान किया है. इस के अलावा पंजाब के दोनों ओपनर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य शीर्ष क्रम में शानदार फॉर्म में हैं. गेंदबाजी में, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और मार्को जेनसन शानदार रहे हैं, जो प्रतियोगिता में पीबीकेएस के अच्छे प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाता है. लखनऊ पर मैच जीतने का अधिक दबाव होगा

दूसरी ओर, एलएसजी के लिए स्थिति ज्यादा आसान नहीं है, यदि वे प्लेऑफ में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन पर अपने शेष मैच जीतने का अधिक दबाव है. उनके कप्तान ऋषभ पंत बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि टीम को बड़ा स्कोर देने के लिए मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम और निकोलस पूरन जैसे खतरनाक शीर्ष क्रम पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ गेंद से मयंक यादव की वापसी उत्साहजनक थी, हालांकि उन्हों मुंबई से मिली 54 रन की हार में बाकी गेंदबाजी लाइन-अप उम्मीदों के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. PBKS vs LSG हेड टू हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक आईपीएल टूर्नामेंट में एलएसजी और पीबीकेएस 5 मैचों में आमने सामने आए हैं, जिसमें एलएसजी ने 3 मैच जीते जबकि पीबीकेएस 2 मैचों में विजयी रहा. PBKS vs LSG धर्मशाला स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

IPL 2025 में ये धर्मशाला में पहला मैच है. यहां की पिच बाउंस और पेस के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां रन भी काफी ज्यादा बनते हैं. 2023 से अब तक खेले गए पिछले चार आईपीएल मैचों में धर्मशाला में पहली पारी का औसत स्कोर 201 रहा है. टीमों ने सभी चार मैचों में पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना है और केवल एक बार ही मैच जीता है. यहां खेले गए अब तक 13 IPL मैचों में 8 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है जबकि 5 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है. PBKS vs LSG दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 लखनऊ सुपरजायंट्स की संभावित प्लेइंग-11: एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), डेविड मिलर, अब्दुल समद, आयुष बदोनी, दिग्वेश सिंह राठी, रवि बिश्नोई, अवेश खान, प्रिंस यादव, मयंक यादव पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग-11: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को जानसन, अजमतुल्लाह उमरजई, सूर्यांश शेडगे, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह ये भी पढ़ें रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा IPL मैच, खूबसूरत स्टेडियम में दर्शक लेंगे खेल का मजा, ग्राउंड से दिखेगा अद्भुत नजारा

Last Updated : May 4, 2025 at 4:15 PM IST