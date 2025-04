ETV Bharat / sports

IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की पहली हार, मुंबई इंडियंस ने 12 रनों से जीता मैच, करुण नायर की शानदार पारी बेकार - DC VS MI MATCH RESULT

IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की पहली हार ( IANS PHOTO )

Published : April 14, 2025 at 12:31 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 1:01 AM IST

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस ने रविवार, 13 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हराकर आईपीएल 2025 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. मुंबई इंडियंस ने 205 रनों का सफलतापूर्वक बचाव किया और दिल्ली को 19 ओवर में 193 रनों पर समेट दिया. डीसी के लिए करुण नायर ने 40 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेलकर टॉप स्कोरर रहे, लेकिन वो अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके. मुंबई के लिए करण शर्मा (3/36) और मिशेल सेंटनर (2/43) शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 11वें ओवर में एक विकेट पर 119 था

दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 11वें ओवर में एक विकेट पर 119 था, जहां से वो जीत की राह पर थे लेकिन खेल डीसी के हाथ से निकल गया. अभिषेक पोरेल को करण शर्मा ने आउट किया और फिर, मिशेल सेंटनर ने टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंद फेंकी और आक्रामक करुण नायर को आउट किया. उसके बाद गीली गेंद बदल दी गई और इन आईपीएल नियमों में बदलाव के कारण खेल भी बदल गया.

बता दें कि ये इस सीजन डीसी की पहली हार है जबकि मुंबई की दूसरी जीत है. 206 रनों का पीछा करते हुए, डीसी की पूरी टीम 19 ओवर में 193 पर ढेर हो गई. दिल्ली की ओर से करुण नायर ने सबसे ज्यदा 89 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उन्होंने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, इसके अलावा अभिषेक पूरेल ने 33 रनों की पारी खेली. मुंबई इंडियंस की शानदार बल्लेबाजी

इससे पहले टॉस हारने के बाद तिलक वर्मा के 33 गेंद में 59 रन, सुर्या के 28 गेंद में 49 रन, रिकलटन के 25 गेंद में 41 रन और आखिर में नमन धीर के 17 गेंद में 38 रनों की बदौलत मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवर में 205/5 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. संक्षिप्त स्कोर: मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 205/5 (तिलक वर्मा 59, रयान रिकलेटन 41; कुलदीप यादव 2-23, विप्रज निगम 2-41) दिल्ली कैपिटल्स 19 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट (करुण नायर 89, अभिषेक पोरेल 33; कर्ण शर्मा 3-36, मिशेल सेंटनर 2-43) ये भी पढ़ें RR vs RCB: विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, क्रिस गेल को पछाड़कर बने दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज RCB ने राजस्थान को 9 विकेट से हराया, विराट कोहली और फिल साल्ट ने लगाए शानदार अर्धशतक

