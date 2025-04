ETV Bharat / sports

DC vs KKR मैच के एक ओवर में लिए गए चार DRS और लगातार 3 गेंदों पर गिरे 3 विकेट, फिर भी हैट्रिक से चूका गेंदबाज - FOUR DRS IN AN OVER

DC vs KKR मैच के एक ओवर में लिए गए चार DRS और लगातार 3 गेंदों पर गिरे 3 विकेट ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 30, 2025 at 4:49 PM IST 4 Min Read