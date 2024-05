ETV Bharat / sports

सूर्यकुमार यादव ने ठोका शतक, हैदराबाद के लिए प्लेऑफ की मुश्किलें बढ़ीं, जानिए मैच के टॉप परफॉर्मर - IPL 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2024, 10:01 AM IST | Updated : May 7, 2024, 10:13 AM IST

सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव अपने शतक का जश्न मनाते हुए ( IANS PHOTOS )

नई दिल्ली : आईपीएल 2024 में सोमवार को सीजन का 54वां मुकाबले SRH और MI के बीच खेला गया. इस मुकाबले में हैदराबाद को मुंबई से हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 173 रन बनाए जिसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने 17.2 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया. सूर्यकुमार यादव की पारी विश्व कप से पहले भारत के लिए एक बेहतरीन संदेश है वहीं, पीयूष चावला ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की. मैच के टॉप प्रफॉर्मर

SKY का ताबड़तोड़ शतक

मुंबई और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार यादव का बल्ला जमकर चला. उनकी इस पारी ने हैदरबाद के जबड़े से जीत छीन ली. सूर्या ने 51 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए. जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 12 चौके लगाए. उन्होंने यह पारी पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से खेली. पिछले मुकाबले में भी उन्होंने कोलकाता के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी उनके आउट होने के बाद मुंबई यह मुकाबला हार गई थी. हार्दिक पांड्या और चावला ने झटके 3-3 विकेट

इस सीजन में में अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हार्दिक पांड्या ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. पांड्या ने इस मुकाबले में 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके. उन्होंने नितीश कुमार, मार्को जॉन्सेन और शाहबाज अहमद का विकेट लिया. इसके साथ ही पीयूष चावले ने भी ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन और अब्दुल समद के पवेलियन भेजा. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी एक विकेट झटका. ट्रेविस हेड ने SRH की तरफ से बनाए सबसे ज्यादा रन

पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 30 गेंदों में 48 रन बनाए. हालांकि, वह शतक से चूक गए. उन्होंने अपनी पारी में 1 छक्का और 7 चौके लगाए. इसके अलावा हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले PAT CUMMINS थे. उन्होंने 17 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौको की मदद से 35 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सका. रोहित विकेट गंवाने के दिखे दुखी- संजना भी मैदान में थी मोजूद

इस मुकाबले को देखने के लिए जसप्रीत बुमराह की पत्नी अपने जन्मदिन पर मौजूद थी. बुमराह की पत्नी संजना का कल जन्मदिन था जिसको बुमराब ने एक बेहद खास अंदाज में विश किया था. इसके अलावा रोहित की पत्नी रितिका भी मौजूद थी. रोहित शर्मा अपनी विकेट के बाद बेहद दुखी आए और उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें : टी20 विश्व कप के लिए इंडिया की जर्सी हुई लॉन्च, ऑरेंज-ब्लू कलर में नजर आएगी टीम

Last Updated : May 7, 2024, 10:13 AM IST