ETV Bharat / sports

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, श्रीसंत की चोट पर मुआवजा देने के निर्देश पर लगाई रोक

पीठ ने कहा, 'उन्होंने (श्रीसंत) आईपीएल 2012 में एक दिन भी नहीं खेला. उन्होंने आगे कहा, 'अगले आदेश तक इस आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा'. पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'नोटिस जारी करें. प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व पहले ही एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड रोनी ओमेन जॉन के माध्यम से कैविएट पर किया जा चुका है. इसलिए औपचारिक नोटिस जारी करने से छूट दी जाती है. अपील स्वीकार की जाती है. अगले आदेश तक विवादित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा'.

यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अप्रैल के आदेश के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीडीआरसी द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक बीमा कंपनी को 2012 के टूर्नामेंट में एस श्रीसंत के घुटने की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के साथ अनुबंध करने वाली कंपनी को 82.80 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

एनसीडीआरसी ने रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दायर एक शिकायत पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें फर्म द्वारा बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने का आरोप लगाया गया था. आयोग ने उल्लेख किया कि रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2012 में आईपीएल टूर्नामेंट में 'राजस्थान रॉयल्स' के खिलाड़ियों के साथ अनुबंध किया था और बीमा फर्म से 8.70 करोड़ रुपये का 'खिलाड़ियों की फीस हानि के लिए विशेष आकस्मिक बीमा कवर' प्राप्त किया था.

एनसीडीआरसी ने कहा कि पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को आईपीएल 2012 में गैर-उपस्थिति के कारण अनुबंधित खिलाड़ियों को दी गई/देय फीस, पारिश्रमिक और अन्य किसी भी राशि के नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी थी, अगर यह पॉलिसी अवधि के दौरान लगी चोट सहित पॉलिसी के तहत परिस्थितियों के कारण हुआ हो.

आयोग ने आगे कहा कि, यह पॉलिसी 28 मार्च 2012 से 28 मई 2012 तक लागू थी. एनसीडीआरसी ने कहा कि 28 मार्च 2012 को जयपुर में एक अभ्यास मैच के दौरान श्रीसंत के घुटने में चोट लग गई थी और बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि चोट के कारण वह आईपीएल 2012 में खेलने के लिए अयोग्य थे. रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 23 अप्रैल, 2012 को बीमा कंपनी से पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों की फीस के नुकसान के दावे पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया और सितंबर 2012 में 82.80 लाख रुपये का दावा दायर किया.

एनसीडीआरसी ने पाया कि बीमा कंपनी ने इस आधार पर दावे को खारिज कर दिया था कि श्रीसंत के पैर के अंगूठे में पहले से ही चोट थी, जिसका खुलासा रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने उसे (बीमा कंपनी को) नहीं किया था. आयोग ने बीमा कंपनी को रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 82.80 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था.