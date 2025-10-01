इंटरनेशनल लीग टी20 नीलामी, आर अश्विन पर सबकी निगाहें, डीके को इस टीम ने किया साइन
ILT20 Auction 2025: यूएई की टी20 लीग आईएल के चौथे सीजन में दो भारतीय खिलाड़ी नजर आने वाले है.
Published : October 1, 2025 at 12:03 PM IST
International League T20 Auction: यूएई की सबसे बड़ी टी20 लीग आईएल (इंटरनेशनल लीग) के चौथे सीजन की नीलामी आज यानी एक अक्टूबर को दूबई में होने जा रही है. जिसमें दुनिया भर के लगभग 300 खिलाड़ी ऑक्शन का हिस्सा होंगे. इस नीलामी की खास बात ये है कि इसमें पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम का कोई लोकप्रिय खिलाड़ी भाग ले रहा है और वो भी सबसे ज्यादा बेस प्राइज के साथ.
उस खिलाड़ी का नाम रविचंद्रन अश्विन है, जिनको लीग के सबसे उच्चतम श्रेणी 1 लाख 20 हजार डॉलर में रखा गया. अश्विन के इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपील से संन्यास के बाद पहली बार किसी वर्ल्ड फ्रैंचाइजी लीग में भाग लेंगे.
अश्विन के अलावा एक और पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक नीलामी से पहले ही ILT20 के चौथे संस्करण में शारजाह वॉरियर्स से जुड़ गए हैं. फ्रैंचाइजी ने नीलामी से पहले ही उनको साइन कर लिया है. हाल ही में वो दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग SA में पार्ल रॉयल्स के लिए खेले थे.
The Warriorz are battle-ready. ⚔️— International League T20 (@ILT20Official) September 30, 2025
And are now auction-ready. 🔨
Who do you think the Sharjah Warriorz will break the bank for at the first-ever DP World ILT20 Player Auction?
🗓️ October 1, 2025 | 2 PM GST
📺 Live on ZEE5 & YouTube#AllInForCricket #WhereTheWorldPlays… pic.twitter.com/5iaizX0tyM
नीलामी में कई बड़े खिलाड़ी शामिल
इंटरनेशनल लीग की नीलामी में पाकिस्तान के फखर जमान, इंग्लैंड के जेसन रॉय और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. 20 से ज्यादा देशों के क्रिकेटरों ने नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ-साथ खाड़ी क्षेत्र के उभरते क्रिकेटर भी शामिल हैं.
खिलाड़ियों के चार मूल्य कैटेगरी
नीलामी के लिए खिलाड़ियों को चार मूल्य कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे बड़ी कैटेगरी 120,000 यूएस डालर की है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी 80,000 यूएस डॉलर है, तीसरी कैटेगरी 40,000 यूएस डॉलर की है और चौथी कैटेगरी 10,000 यूएस डॉलर की है.
Players around the world are ready to go under the hammer!— International League T20 (@ILT20Official) September 30, 2025
Close to 300 players have enrolled themselves for the first-ever DP World ILT20 Auction and we’re all set for the action tomorrow!
🗓️ October 1, 2025 | 2 PM GST onwards
📺 India: Z5 and YouTube (@ILT20onZee)
📱 Rest of… pic.twitter.com/oHqeyMDVjL
किस कैटेगरी में कौनसे खिलाड़ी
80,000 डॉलर की श्रेणी में पाकिस्तान के फखर जमान, सैम अयूब, मोहम्मद नवाज और तेज गेंदबाज नसीम शाह और फहीम अशरफ के अलावा इंग्लैंड के जेसन रॉय, वेस्टइंडीज के आंद्रे फ्लेचर और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और करीम जन्नत शामिल हैं.
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू टाई और अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह जदरान 40,000 डॉलर की श्रेणी में प्रमुख खिलाड़ी हैं.
10,000 डॉलर की श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका के टेम्बा बावुमा, आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग, भारत के सिद्धार्थ कोल और प्रियांक पांचाल, जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारावा और नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ-साथ कई सहयोगी देशों के क्रिकेटर शामिल हैं.
आईएल टी20 की टीम
यूएई की इस लीग में कुल 6 टीमें भाग लेरही हैं, जिसमें अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स शामिल है.
प्रत्येक टीम में 19 से 21 खिलाड़ी होने चाहिए
नीलामी के बाद, प्रत्येक टीम में 19 से 21 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें पूर्ण सदस्य देशों से कम से कम 11, यूएई से 4 (एक अंडर-23 अनिवार्य है), कुवैत से एक और सऊदी अरब से एक, तथा अन्य सहयोगी देशों से 2 खिलाड़ी शामिल होंगे.