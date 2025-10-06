INDW vs PAKW: परफेक्ट स्ट्राइक! पाकिस्तान पर भारत की जीत से खुश हुए गृह मंत्री, ट्वीट कर लिखी ये बड़ी बात
INDW vs PAKW: महिला विश्व कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से मात देकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है.
Published : October 6, 2025 at 9:46 AM IST
हैदराबाद: भारत ने महिला विश्व कप 2025 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से मात दे दी है. श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने धीमी पिच पर 247 रन बनाने के बाद पाकिस्तान को 159 रनों पर ढेर कर दिया.
भारत की जीत में तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ और ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के तीन-तीन विकेट और विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष की नाबाद 35 रनों की पारी शामिल रही, जबकि हरलीन देओल ने 46 रनों की पारी खेली۔
टूर्नामेंट में ये भारत की दूसरी जीत है, जिसके साथ वो आठ टीमों की प्रतियोगिता की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई. ये जीत इस लिहाज से भी काफी बड़ी है, क्योंकि महिला एकदिवसीय मैचों में भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड अब 12-0 हो गया है.
A perfect strike.— Amit Shah (@AmitShah) October 5, 2025
Dominating display of India's cricketing might by our Women's Cricket team in today's match in the ICC Women's World Cup.
Nation is proud of our team. Best wishes for your upcoming matches.#CWC25 pic.twitter.com/HRZP9GxqTv
भारत की जीत से खुश हुए अमित शाह
भारतीय महिला टीम की इस शानदार जीत की राजनेताओं और पूर्व क्रिकेटरों ने काफी सराहना की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम के दबदबे की सराहना करते हुए इस जीत को परफेक्ट स्ट्राइक बताया और कहा कि आईसीसी महिला विश्व कप के आज के मैच में हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भारत की क्रिकेट क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया. देश को हमारी टीम पर गर्व है, आपके आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं.
नए BCCI अध्यक्ष ने भी लखी बड़ी बात
बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने एक्स पर लिखा, 'पूरी तरह से एकतरफा मैच, इस जीत के साथ, स्कोर 12-0 हो गया. शाबाश महिला टीम, आगे बढ़ो.' भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एक्स पर लिखा, 'आईसीसी महिला विश्व कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन पूरी तरह से उत्कृष्ट था. तिरंगा ऊंचा रहे.
A totally one sided game !!— MithunManhas5 (@MithunManhas) October 5, 2025
With this win it’s 12-0
Well played @BCCIWomen way to go !! 🇮🇳
INDvsPAK#CWC2025
पूर्व खिलड़ियों की महिला टीम की तारीफ
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने लिखा, 'पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय महिला टीम पर बहुत गर्व है. पूरी टीम का प्रयास.' पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, 'शाबाश भारतीय महिला क्रिकेट टीम, क्या शानदार जीत है, आपने हमें फिर से गौरवान्वित किया.'
पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लिखा, '12-0 शाबाश भारत۔' पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने लिखा, 'यह एक परफेक्ट मैच नहीं था, लेकिन फिर भी 88 रनों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे۔ शाबाश महिला टीम, आगे और आगे बढ़ते रहो.'
October 5, 2025
बता दें कि भारत का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका से होगा, उसके बाद 12 अक्टूबर को इसी मैदान पर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा.