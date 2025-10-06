ETV Bharat / sports

INDW vs PAKW: भारत पाक मैच में विवाद, मुनीबा अली के रन आउट पर पाकिस्तान की आई पहली प्रतिक्रिया

जिसके बाद तीसरे अंपायर ने कई बार रिप्ले में देखने के बाद मुनीबा को रन आउट करार दे दिया. इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ, जहां मुनीबा पास में खड़ी थीं और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना चौथे अंपायर से बात करती नजर आईं. भारत ने इस सफलता का जश्न मनाया, लेकिन आउट होने के तरीके से पाकिस्तान की टीम निराश दिखी.

मुनीबा अली रन आउट विवाद दरअसल पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जब क्रांति गौड़ की गेंद पर मुनीबा एलबीडब्ल्यू की अपील से बच गईं, उसके बाद मुनीबा ने क्रीज पर बैट रखा, लेकिन जैसे ही दीप्ति शर्मा का थ्रो स्टंप्स पर लग गया, उस समय उनका बैट हवा में था. भारतीय खिलाड़ियों ने रन आउट की अपील की, जिसके बाद फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर से मदद ली.

हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 का छठा मैच रविवार 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला गया. इस मैच को भारत ने 88 रनों से अपने नाम करने में सफल रहा, लेकिन मैच के दौरान एक विवादास्पद रन आउट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

फातिमा ने क्या तर्क दिया?

फातिमा ने तर्क दिया कि मुनीबा ने अपना बल्ला जमीन पर रखा था और रन लेने का उनका कोई इरादा नहीं था, इसलिए आउट होने का फैसला बदला जाना चाहिए, लेकिन चौथे अंपायर पर इस स्पष्टीकरण का कोई असर नहीं पड़ा और जैसे ही बहस जारी रही, सिदरा अमीन बल्लेबाजी करने आईं.

क्या कहता है आईसीसी का नियम?

खेल के नियमों के अनुसार, चूंकि मुनीबा दौड़ नहीं रही थी या डाइव नहीं लगा रही थीं, इसलिए उन्हें अपनी क्रीज से बाहर माना गया और उसी के अनुसार उन्हें आउट दे दिया गया, जो अंपायरों ने सही किया. आईसीसी के नियम 30.1 में कहा गया है बल्लेबाज को तब तक क्रीज से बाहर माना जाएगा जब तक कि उसके शरीर या बल्ले का कोई हिस्सा पॉपिंग क्रीज के पीछे जमीन पर न लग जाए.'

मैच के दौरान, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मेल जोन्स ने ऑन एयर एमसीसी के नियम की व्याख्या करते हुए कहा कि बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जाना चाहिए था. जोन्स ने कहा, 'क्रिकेट का नियम 30.1.2 कहता है कि किसी बल्लेबाज को अपनी क्रीज की ओर या उससे आगे दौड़ते या डाइव लगाते समय अपनी क्रीज से बाहर नहीं माना जाएगा, अगर उसके बल्ले या शरीर का कोई हिस्सा पॉपिंग क्रीज से आगे जमीन से लग जाता है.' जोन्स ने ये भी कहा कहा कि मुनीबा चूंकि दौड़ नहीं रही थी और न ही वह डाइव लगा रही थी, इसलिए उन्हें आउट दिया गया है.

पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज डायना बेग ने सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली के विवादास्पद रन-आउट पर कहा कि मामला पहले ही सुलझ चुका है और अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है.

कैसा रहा भारत पाकिस्तान का मैच?

टॉस हारने के बाद भारत ने हरलीन देओल के 65 गेंदों पर 46 रनों और ऋचा घोष के 20 गेंदों पर 35 रनों की पारी की बदौलत 247 रनों का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया. उसके बाद तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ (3/20) ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया, जबकि स्पिनरों ने मध्य क्रम और पुछल्ले बल्लेबाजों को ढेर कर दिया और सिदरा अमीन के 106 गेंदों पर 81 रनों की वीरतापूर्ण पारी के बावजूद उन्हें 159 रनों पर समेट दिया.