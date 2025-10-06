INDW vs PAKW: भारत-पाकिस्तान मैच की 4 अजीबो गरीब घटनाएं, टॉस और रनआउट विवाद ने बटोरी सुर्खियां
Incidents in INDW vs PAKW: भारतीय टीम ने विश्व कप 2025 के छठे मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर अपना दबदबा बनाए रखा.
Published : October 6, 2025 at 3:23 PM IST
हैदराबाद: महिला विश्व कप 2025 का छठा मैच रविवार 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. दोनों पड़ोसी देश लगातार चौथे संडे श्रीलंका के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुईं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को आसानी से मात दे दी. इससे पहले पिछले तीन संडे को भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था.
इस बार भारतीय महिला टीम ने विश्व कप में 248 रनों का बचाव करते हुए पाकिस्तान को 159 रनों पर समेट दिया और 88 रनों से बड़ी जीत दर्ज करके भारतीय टीम टूर्नामेंट के अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई.
इस मैच को भले ही भारत ने जीत लिया हो लेकिन क्रिकेट फैंस 5 अक्टूबर 2025 को खेल गए से इस मैच में हुई अजीबो गरीब घटनाओं के लिए याद करेंगे.
टॉस के समय नो हैंडशेक
एशिया कप 2025 में भारतीय मेंस टीम की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नो हैंडशेक की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी वर्ल्ड कप में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया.
टॉस के दौरान मैच रेफरी से हुई बड़ी गलती
टॉस के ही समय दूसरी सबसे बड़ी घटना ये घटी की जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस को हवा में उछाला तो पाकिस्तान की कप्तान फातिमा ने टेल कहा, लेकिन मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज और कमेंटेटर ने कहा कि हेड इज द कॉल और पाकिस्तान को टॉस का विजेता घोषित कर दिया.
मैच के दौरान कीड़ों का अटैक
इस मैच में तीसरी सबसे बड़ी घटना उस समय घटी जब ग्राउंड में कीड़ों की भरमार हो गई है, जिससे दोनों टीमों के खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना को कीड़े भगाने के लिए स्प्रे करते हुए भी देखा गया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया. जिसके चलते मैच को देर के लिए रोक दिया गया, ताकि मैदान पर से कीड़ों को हटाया जा सके.
मुनीबा अली का रन आउट
मैच की चौथी घटना विवादास्पद रन आउट रही, जब पाकिस्तान की पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर मुनीब अली को अजीबो गरीब तरीके से तीसरे अंपायर ने रन आउट करार दिया गया. दरअसल क्रांति गौड़ की गेंद जब मुनीबा के पैड पर लगकर गली में गई तो वहां पर खड़ी दीप्ति शर्मा ने गेंद उठा कर स्टंप पर थ्रो किया जो कि सीधे स्टंप पर उस समय लगा जब मुनीब बैट क्रीज के अंदर रखकर ऊपर उठा रही थीं. जिसके बाद थर्ड अंपायर ने भी उन्हें आउट करार दिया. भारत ने जहां इस सफलता का जश्न मनाया, वहीं पाकिस्तान की टीम इस फैसले से निराश दिखी.