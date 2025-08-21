ETV Bharat / sports

भारतीय कप्तान शुभमन गिल या हरमनप्रीत कौर कौन है ज्यादा अमीर? जानिए दोनों की कुल संपत्ति और आय - SHUBMAN GILL VS HARMANPREET KAUR

आइए जानते हैं कि दो भारतीय कप्तान शुभमन गिल और हरमनप्रीत कौर में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है और किसी नेट वर्थ कितनी है.

Shubman Gill and Harmanpreet
शुभमन गिल और हरमनप्रीत कौर (ANI)
Published : August 21, 2025 at 8:41 PM IST

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट का क्रेज किसी भी अन्य खेल से काफी आगे है. लोग टेस्ट, टी20 और वनडे तीनों फॉर्मेट बड़ी संख्या में देखते हैं. इसी वजह से बीसीसीआई की संपत्ति भी बढ़ रही है. खिलाड़ी भी क्रिकेट के जरिए खूब पैसा कमा रहे हैं.

हाल ही में टीम इंडिया की टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए शुभमन गिल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कमाई का ब्यौरा सामने आया है, जो इस प्रकार है.

शुभमन गिल की कमाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक शुभमन गिल की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हो सकती है. वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति लगभग 34 करोड़ रुपये आंकी गई है. गिल हर महीने 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं. सालाना उनकी कमाई 5 से 7 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में ग्रेड ए में शामिल गिल को बोर्ड 5 करोड़ रुपये सालाना वेतन दे रहा है. इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), विज्ञापन और निवेश उनकी आय के अन्य स्रोत हैं.

Shubman Gill
शुभमन गिल (ANI)

हरमनप्रीत कौर की कमाई

हरमनप्रीत कौर आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 30 लाख डॉलर आंकी गई है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग 26.3 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उन्हें बीसीसीआई से सालाना 50 लाख रुपये का वेतन मिलता है. इसके अलावा उन्हें टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपये, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये और टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये मैच फीस के रूप में मिलते हैं. कौर महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी हैं.

Harmanpreet
हरमनप्रीत कौर (ANI)

गिल बनाम कौर

गिल विज्ञापनों और आईपीएल लीग से अच्छी-खासी कमाई करते हैं. महिला क्रिकेट में कम वेतन के कारण कौर की कमाई थोड़ी पीछे है. हालांकि वह महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी के रूप में शीर्ष पर हैं.

भारतीय क्रिकेट में पुरुष और महिला टीमों की कमाई के बीच अंतर लंबे समय से एक बहस का विषय रहा है. महिला क्रिकेटरों के वेतन में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद यह पुरुष टीम की कमाई की तुलना में अभी भी बहुत कम है.

