भारत को बड़ा झटका! ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता से हुए डिसक्वालीफाई, जानें वजह

रविवार को जाग्रेब में विश्व चैंपियनशिप कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय पहलवान अमन सहरावत को अयोग्य घोषित कर दिया गया. उनका वजन तय वेट कैटेगरी से ज्यादा पाया गया, जिसके बाद उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया है. इससे सभी भारतीय फैंस हताश हैं.

हैदराबाद : भारतीय पहलवान और पेरिस ओलंपिक बॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत के फैंस को बड़ा झटका लगा है. उनके साथ-साथ भारतीय कुश्ती जगत के लिए फिर से एक और निराशाजनक दिन रहा है. दरअसल अमन विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं. उनके बाहर होने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

अमन विश्व चैंपियनशिप से हुए डिसक्वालीफाई

आपको बता दें कि इस शर्मनाक घटनाक्रम में पिछले साल पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन का सपना तोड़ दिया है. अमन पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा स्पर्धा में प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे. मैच से पहले उनका वजन तय कैटेगरी की सीमा से 1.7 किग्रा ज्यादा पाया गया.

भारतीय दल के एक सूत्र ने दिया बड़ा बयान

भारतीय दल के एक सूत्र ने जाग्रेब से पीटीआई को बताया, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है कि अमन अपना वजन नियंत्रित नहीं रख पाए. जब ​​वह वजन मापने वाले पैमाने पर खड़े हुए तो उनका वजन 1700 ग्राम अधिक था. वास्तव में यह स्वीकार्य नहीं है. उनका वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया, यह हमारी समझ से परे है'.

अमन सहरावत (ANI)

अमन 25 अगस्त को अन्य भारतीय पहलवानों के साथ अनुकूलन शिविर के लिए क्रोएशिया के जाग्रेब पहुंचे थे और उनके पास वजन मापने के लिए पर्याप्त समय था. प्रसिद्ध छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले 22 वर्षीय अमन भारतीयों में पदक के प्रबल दावेदारों में से एक थे. अब उनके पदक जीतने का सपना टूट गया है. इससे पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से अधिक वजन के चलते बाहर हुईं थीं, गोल्ड मेडल मैच ने खेलने के वजह से उनके साथ से सिल्वर मेडल भी चला गया था.