ETV Bharat / sports

भारत को बड़ा झटका! ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता से हुए डिसक्वालीफाई, जानें वजह

भारतीय पहलवान और पेरिस ओलंपिक 2024 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सेहरावत विश्व चैम्पियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं.

Aman Sehrawa
अमन सहरावत (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 2:21 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय पहलवान और पेरिस ओलंपिक बॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत के फैंस को बड़ा झटका लगा है. उनके साथ-साथ भारतीय कुश्ती जगत के लिए फिर से एक और निराशाजनक दिन रहा है. दरअसल अमन विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं. उनके बाहर होने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

पहलवान अमन सहरावत को लगा बड़ा झटका

रविवार को जाग्रेब में विश्व चैंपियनशिप कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय पहलवान अमन सहरावत को अयोग्य घोषित कर दिया गया. उनका वजन तय वेट कैटेगरी से ज्यादा पाया गया, जिसके बाद उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया है. इससे सभी भारतीय फैंस हताश हैं.

अमन सहरावत
अमन सहरावत (IANS)

अमन विश्व चैंपियनशिप से हुए डिसक्वालीफाई

आपको बता दें कि इस शर्मनाक घटनाक्रम में पिछले साल पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन का सपना तोड़ दिया है. अमन पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा स्पर्धा में प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे. मैच से पहले उनका वजन तय कैटेगरी की सीमा से 1.7 किग्रा ज्यादा पाया गया.

भारतीय दल के एक सूत्र ने दिया बड़ा बयान

भारतीय दल के एक सूत्र ने जाग्रेब से पीटीआई को बताया, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है कि अमन अपना वजन नियंत्रित नहीं रख पाए. जब ​​वह वजन मापने वाले पैमाने पर खड़े हुए तो उनका वजन 1700 ग्राम अधिक था. वास्तव में यह स्वीकार्य नहीं है. उनका वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया, यह हमारी समझ से परे है'.

अमन सहरावत
अमन सहरावत (ANI)

अमन 25 अगस्त को अन्य भारतीय पहलवानों के साथ अनुकूलन शिविर के लिए क्रोएशिया के जाग्रेब पहुंचे थे और उनके पास वजन मापने के लिए पर्याप्त समय था. प्रसिद्ध छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले 22 वर्षीय अमन भारतीयों में पदक के प्रबल दावेदारों में से एक थे. अब उनके पदक जीतने का सपना टूट गया है. इससे पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से अधिक वजन के चलते बाहर हुईं थीं, गोल्ड मेडल मैच ने खेलने के वजह से उनके साथ से सिल्वर मेडल भी चला गया था.

ये खबर भी पढ़ें : WFI का निलंबन वापस लेने के फैसले पर विनेश फोगाट ने दिया बड़ा बयान, लगाए कई गंभीर आरोप
Last Updated : September 14, 2025 at 2:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AMAN SEHRAWATWORLD CHAMPIONSHIP IN ZAGREBWORLD CHAMPIONSHIP WRESTLINGAMAN SEHRAWAT OVERWEIGHTAMAN SEHRAWAT DISQUALIFIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट दंगल, 'कोहली के न होने से पाकिस्तान को एडवांटेज है': मिस्बाह उल हक

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.