भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, 52 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ ऑस्ट्रेलिया को दी सबसे बड़ी हार
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 102 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली.
Published : September 18, 2025 at 10:16 AM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 102 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. ये जीत भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों से हिसाब से सबसे बड़ी जीत भी बन गई है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 292 रन बनाए. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और सिर्फ 190 रनों पर ढेर हो गई. भारतीय टीम के लिए स्मृति मंधाना और क्रांति गौड़ ने शानदार प्रदर्शन किया. इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत ही टीम जीत हासिल कर पाई.
भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार
इस मैच में 102 रनों से मिली हार ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की भारतीय टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है. इससे पहले, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ सबसे बड़ी वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया था. 1973 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ 92 रनों से जीत हासिल की थी. अब, इस मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी वनडे जीत का इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
And that’s how it is done 😎 🔥#TeamIndia comprehensively win the 2️⃣nd ODI by 102 runs and level the 3 match series 1️⃣-1️⃣— BCCI Women (@BCCIWomen) September 17, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/64x1QjUHl9#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lXaEYxrqKq
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत
- 102 रन बनाम भारत-विक्टोरिया, मुल्लांपुर, 2025
- 92 रन बनाम इंग्लैंड-विक्टोरिया, एजबेस्टन, 1973
- 88 रन बनाम भारत-विक्टोरिया, चेन्नई (मैसेडोनिया), 2004
- 84 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका-विक्टोरिया, नॉर्थ सिडनी, 2024
- 82 रन बनाम न्यूजीलैंड-विक्टोरिया, लिंकन, 2008
ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की बल्लेबाजी में नाकामी
ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. एलिसा हीली और जॉर्जिया वॉल बड़ा स्कोर नहीं बना सकीं. इसके बाद एलिस पेरी (44 रन) और एनाबेले सदरलैंड (45 रन) ने कुछ देर क्रीज पर टिकने की कोशिश की. लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला पाईं. भारतीय महिला टीम की ओर से क्रांति गौड़ ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए. इन गेंदबाजों की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 190 रनों पर ही सिमट गई.
A thumping win for India against Australia to level the ODI series 1-1 ahead of the Women's @cricketworldcup 💪— ICC (@ICC) September 17, 2025
Watch them in action at #CWC25 starting September 30 🏆#INDvAUS 📝: https://t.co/8DrCkIBECv pic.twitter.com/zBAUqvO62T
स्मृति मंधाना की 117 रनों की दमदार पारी
भारतीय महिला टीम की ओर से बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 117 रन बनाए. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का डटकर सामना किया और क्रीज पर डटी रहीं. दीप्ति शर्मा ने भी 40 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने 29 रन बनाए. स्नेह राणा ने 24 रन बनाए. भारतीय महिला टीम ने 49.5 ओवर में 292 रन बनाए. अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा.
A dashing ton from Smriti Mandhana against Australia to get in the groove for Women's @cricketworldcup 2025 💪— ICC (@ICC) September 17, 2025
Book your #CWC25 tickets now at https://t.co/qXo3nSqZtQ 🎫#INDvAUS pic.twitter.com/CaRw4DSFkc