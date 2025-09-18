ETV Bharat / sports

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, 52 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ ऑस्ट्रेलिया को दी सबसे बड़ी हार

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 102 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. ये जीत भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों से हिसाब से सबसे बड़ी जीत भी बन गई है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 292 रन बनाए. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और सिर्फ 190 रनों पर ढेर हो गई. भारतीय टीम के लिए स्मृति मंधाना और क्रांति गौड़ ने शानदार प्रदर्शन किया. इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत ही टीम जीत हासिल कर पाई. भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार

इस मैच में 102 रनों से मिली हार ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की भारतीय टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है. इससे पहले, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ सबसे बड़ी वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया था. 1973 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ 92 रनों से जीत हासिल की थी. अब, इस मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी वनडे जीत का इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.