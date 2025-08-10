Essay Contest 2025

एशियाई रग्बी चैंपियनशिप: भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, पुरुष टीम खिताब की रेस से बाहर - ASIA RUGBY SEVENS CHAMPIONSHIP 2025

भारतीय महिला टीम एशियन रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंची. वहीं पुरुष टीम ने UAE को हराकर रचा इतिहास. पढ़ें पूरी खबर.

Asia Rugby Sevens Championship 2025
एशियन रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 12:11 PM IST

नालंदा: बिहार में आयोजित एशियन रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. महिला और पुरुष दोनों वर्गों में भारतीय टीम ने अपनी ताकत और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन पुरुष टीम को कुछ संघर्षों का सामना भी करना पड़ा. इस चैंपियनशिप में महिला टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई, जबकि पुरुष टीम ने ऐतिहासिक जीत का स्वाद चखा.

महिला टीम का शानदार प्रदर्शन: महिला वर्ग में भारतीय टीम ने पहले दो राउंड में शानदार जीत दर्ज की. पहले राउंड में भारत ने कजाकिस्तान को 17-10 से हराया, वहीं दूसरे राउंड में यूएई को 31-07 से मात दी. हालांकि, तीसरे राउंड में भारत को चीन के खिलाफ 31-07 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद, महिला टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जहां उनका मुकाबला आज चीन से होगा. मैच दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा.

एशियन रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप (ETV Bharat)

पुरुष टीम की ऐतिहासिक जीत: भारतीय पुरुष रग्बी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज की, जब उन्होंने यूएई को 24-17 से हराया. यह जीत भारतीय रग्बी के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई. हालांकि, यूएई के खिलाफ शानदार जीत के बाद भी टीम अपनी लय को बनाए रखने में असफल रही. इसके परिणामस्वरूप टीम को अगले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा. अब भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला कजाकिस्तान से पांचवे स्थान के लिए होगा.

Asia Rugby Sevens Championship 2025
पुरुष टीम खिताब की रेस से बाहर (ETV Bharat)

पुरुष टीम खिताब की रेस से बाहर: पहले राउंड में भारत ने यूएई को हराया, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में टीम को हार मिली. पहले मैच में भारत को श्रीलंका ने 24-05 से हराया, और दूसरे मैच में हांगकांग ने भारत को 24-05 से मात दी. इस वजह से भारत पुरुष वर्ग की खिताबी रेस से बाहर हो गया है. अब टीम का लक्ष्य पांचवे स्थान के लिए कजाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करना होगा.

सेमीफाइनल में भारत और चीन का मुकाबला: आज महिला रग्बी का सेमीफाइनल मुकाबला चीन और भारत के बीच खेला जाएगा. चीन ने पूल C में 9 अंकों के साथ टॉप किया, जबकि भारत पूल D में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की संभावना है, क्योंकि दोनों टीमें शीर्ष पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Asia Rugby Sevens Championship 2025
पुरुष टीम ने UAE को हराकर रचा इतिहास (ETV Bharat)

पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मैच: पुरुष वर्ग के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका का सामना चीन से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में हांगकांग का मुकाबला मलेशिया से होगा. इन दोनों मैचों की विजेता टीमें खिताब के लिए फाइनल में भिड़ेंगी, जबकि हारने वाली टीमें तीसरे-चौथे स्थान के लिए मुकाबला करेंगी.

भारत के खिलाफ कजाकिस्तान का मुकाबला: पांचवे स्थान के लिए निर्णायक मैच: भारत की पुरुष टीम के लिए अब अगला मुकाबला कजाकिस्तान से होगा. यह मैच पांचवे स्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. भारतीय टीम को इस मुकाबले में अपनी बेहतरीन लय दिखानी होगी, ताकि वे प्रतियोगिता में एक सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकें.

Asia Rugby Sevens Championship 2025
सेमीफाइनल में भारत और चीन का मुकाबला (ETV Bharat)

महिला वर्ग में सेमीफाइनल के अन्य मुकाबले: महिला वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा. यह मुकाबला भी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों टीमों ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है. इन दोनों में से जो भी टीम जीतती है, वह फाइनल में खिताब के लिए चीन या भारत से मुकाबला करेगी.

पुरुष वर्ग की अंक तालिका: पुरुष वर्ग की अंक तालिका में श्रीलंका 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. हांगकांग 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 5 अंकों के साथ तीसरे और यूएई 3 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. पूल B में मलेशिया और चीन ने भी मजबूत प्रदर्शन किया, जिससे इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण और भी रोमांचक बन गया है.

Asia Rugby Sevens Championship 2025
श्रीलंका और हांगकांग की जबरदस्त स्थिति (ETV Bharat)

महिला वर्ग की अंक तालिका: महिला वर्ग में चीन 9 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि हांगकांग भी 9 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. भारत 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि उज्बेकिस्तान 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. यह सुनिश्चित करता है कि महिला वर्ग में फाइनल में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी.

Asia Rugby Sevens Championship 2025
महिला टीम सेवेंस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में (ETV Bharat)

भारत का रग्बी में भविष्य: एशियाई रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप में भारतीय टीम के प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि भारतीय रग्बी का भविष्य उज्जवल है. चाहे महिला टीम की सेमीफाइनल में जगह बनाना हो या पुरुष टीम का ऐतिहासिक मैच जीतना हो, भारतीय रग्बी ने खुद को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है. यह प्रतियोगिता भारतीय रग्बी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है.

