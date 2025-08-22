नई दिल्ली: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में महिला वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान भी हो चुका है. 19 अगस्त को टीम का ऐलान किया गया, हरमनप्रीत कौर को कप्तान बनाया गया जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका में नजर आने वाली हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की टीम में 8 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे. इनमें प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी के नाम शामिल हैं. हरमनप्रीत कौर का भी बतौर कप्तान ये पहला वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है.

ऐसे में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के खुशी और उत्साह वर्धक माहौल के बीच फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. उन्होंने सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने संन्यास का ऐलान किया है.

गौहर सुल्ताना (IANS)

गौहर सुल्ताना ने लिखा, 'मुस्कुराते हुए अलविदा. वर्षों तक गर्व, जुनून और उद्देश्य के साथ भारतीय जर्सी पहनने के बाद, अब समय आ गया है कि मैं अपने क्रिकेट सफर के सबसे भावुक पल को लिखूं. यादों से भरे दिल और कृतज्ञता से भरी आंखों के साथ मैं खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करती हूं.

उन्होंने आगे लिखा, 'हैदराबाद की धूल भरी गलियों से लेकर विश्व क्रिकेट के भव्य मंचों तक यह सफर किसी सपने से कम नहीं रहा है. पसीने, त्याग और अनगिनत घंटों की खामोशी से रचा-बसा. विश्व कप, दौरों और उन मुकाबलों में भारत का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना, जिनमें कौशल और जज्बे दोनों की परीक्षा हुई, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है, लिया गया हर विकेट, मैदान में हर डाइव, साथियों के साथ हर मुलाकात ने मुझे एक क्रिकेटर और आज जो मैं हूं, उस इंसान के रूप में गढ़ा है'.

गौहर आगे लिखती हैं, 'मेरी टीम की साथियों को आपके सौहार्द और अनगिनत साझा संघर्षों के लिए धन्यवाद. कोचों, चयनकर्ताओं, सहयोगी स्टाफ और प्रशासकों को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरी महत्वाकांक्षाओं को पंख देने के लिए धन्यवाद. मेरी माँ और बहन को धन्यवाद. आप मेरा सहारा, मेरा तूफ़ान और मेरा धैर्य थीं'.

गौहर ने भारत के लिए 50 वनडे मैचों में 19.39 की औसत और 3.32 की इकॉनमी रेट से 66 विकेट लिए हैं. इसके अलावा उन्होंने बल्ले से 96 रन भी बनाए. उनके नाम 37 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 26.27 की औसत और 5.73 की इकॉनमी रेट से 29 विकेट दर्ज है. उन्होंने आखिरी बार 2014 में भारत के लिए खेला था और उसी साल बांग्लादेश में हुए महिला टी20 विश्व कप के बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया था.