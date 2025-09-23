ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेट टीम को मिली बड़ी सजा, आईसीसी ने चलाया चाबुक, जानिए पूरा मामला

हैदराबाद: नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक महिला एकदिवसीय मैच में धीमी ओवर गति के लिए भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रिकॉर्ड 43 रनों से हराया था. इस मैच में बेथ मूनी और स्मृति मंधाना के शानदार शतक शामिल थे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर लगा जुर्माना

इस मैच में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्धारित समय से दो ओवर कम फेंक पाया. इसके बाद एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की जी.एस. लक्ष्मी ने यह जुर्माना लगाया. खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर गति अपराधों से संबंधित है. हरमप्रीत कौर ने मानी अपनी गलती

इसके तहत खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध स्वीकार कर लिया और जुर्माना स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी.