भारतीय क्रिकेट टीम को मिली बड़ी सजा, आईसीसी ने चलाया चाबुक, जानिए पूरा मामला
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के अंतिम एकदिवसीय मैच के बाद मेजबान टीम को आईसीसी द्वारा बड़ी सजा दी गई है.
Published : September 23, 2025 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक महिला एकदिवसीय मैच में धीमी ओवर गति के लिए भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रिकॉर्ड 43 रनों से हराया था. इस मैच में बेथ मूनी और स्मृति मंधाना के शानदार शतक शामिल थे.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर लगा जुर्माना
इस मैच में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्धारित समय से दो ओवर कम फेंक पाया. इसके बाद एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की जी.एस. लक्ष्मी ने यह जुर्माना लगाया. खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर गति अपराधों से संबंधित है.
हरमप्रीत कौर ने मानी अपनी गलती
इसके तहत खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध स्वीकार कर लिया और जुर्माना स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी.
India have been fined for slow over-rate following the third and final ODI against Australia.https://t.co/JKzdN9mjTD— ICC (@ICC) September 23, 2025
अब महिला वनडे विश्व कप में नजर आऐंगी दोनों टीमों
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले यह दोनों टीमों का आखिरी मैच था. भारत अपने टूर्नामेंट का आगाज 30 सितंबर को गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अगले दिन इंदौर में पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा.
सीरीज में जमकर गरजा मंधाना का बल्ला
भारतीय क्रिकेट टीम इस तीन मैचों की वनडे सीरीज में सिर्फ एक मैच ही जीत पाई. भारत को पहले और तीसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारत ने सीरीज 1-2 से गंवा दी. इस सीरीज में भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाने उन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए. वो तीसरे मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी (पुरुष/ महिला दोनों में) बन गईं हैं.