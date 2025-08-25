नई दिल्ली: भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के बाद ब्रेक लिया था. अब उन्होंने एक साल के अंतराल के बाद अपनी वापसी को यादगार बना दिया. 2021 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता ने सोमवार को अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था. मणिपुर में जन्मी इस खिलाड़ी ने 48 किलोग्राम वर्ग में 49 किलोग्राम से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड भी बनाया.
मीराबाई ने 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतने के अपने सफर में स्नैच और क्लीन एंड जर्क में 193 किलोग्राम भार उठाया. इसमें से उन्होंने स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम भार उठाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. देश की भारोत्तोलन पोस्टर गर्ल को आखिरी बार 2024 पेरिस ओलंपिक में देखा गया था. वहां, मीराबाई 49 किलोग्राम वर्ग में पोडियम फिनिश से चूक गईं. वह चौथे स्थान पर रहीं थीं.
अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए निर्देशों के अनुसार, आगामी लॉस एंजिल्स ओलंपिक में अब 49 किलोग्राम वर्ग नहीं दिखेगा. परिणामस्वरूप, मीराबाई चानू ने अपना वजन कम कर लिया है और अपने पुराने वर्ग (48 किग्रा) में वापस आ गई हैं. 2018 और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में दोहरा स्वर्ण जीतने वाली मीराबाई ने पुराने वर्ग में वापसी के बाद शुरुआत में दमदार प्रदर्शन किया. मीराबाई ने 2017 विश्व चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था. हालांकि, मणिपुर की इस खिलाड़ी ने टोक्यो में 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था.
इस लिहाज से मीराबाई 2018 के बाद 48 किग्रा में वापस आ गईं. अहमदाबाद में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने आज कहा, 'मैं बहुत खुश हूं. यह पल मेरे लिए और भी खास है क्योंकि पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार मुझे अपनी धरती पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल रहा है. प्रशंसकों के समर्थन ने मुझे और भी प्रेरित किया है'.
मीराबाई चानू ने यह भी कहा, 'यह जीत मेरी निरंतर कड़ी मेहनत, कोच के मार्गदर्शन और सबसे बढ़कर देशवासियों के समर्थन से संभव हुई है. अक्टूबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों से पहले यह जीत निस्संदेह मुझे प्रेरित करेगी. मैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगी'.
इसी वर्ग में मलेशिया की आइरीन हेनरी ने आज 161 किग्रा (73 किग्रा + 88 किग्रा) उठाकर रजत पदक जीता. वेल्स की निकोल रॉबर्ट्स ने 150 किग्रा (70 किग्रा + 80 किग्रा) उठाकर कांस्य पदक जीता. राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक क्वालीफाइंग इवेंट भी है. आज के प्रदर्शन के बाद मीराबाई चानू का वहां फिर से प्रबल दावेदार होना तय है.