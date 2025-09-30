ETV Bharat / sports

भारत के चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव का मुंबई में हुआ भव्य स्वागत, फैंस ने लहराया तिरंगा, देखें वीडियो

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. टूर्नामेंट जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को बिना ट्रॉपी के संतोष करना पड़ा, इसके साथ ही पोडियम से चैंपियन का बोर्ड भी हटा लिया गया. ये सब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी की वजह से हुआ.

एशिया कप 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विवादों की वजह से और ज्यादा चर्चाओं के घेरों में रहा, इस दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मीडिया और तमाम क्रिकेट फैंस से काफी कुछ सुनने को मिला. लेकिन इस चैंपियन कप्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 5 विकेट से जीत दिला दी.

सूर्या का मुंबई में धूमधाम से हुआ स्वागत

अब एशिया के चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव भारत वापस आ गए हैं. जहां उनका मुंबई में भव्य स्वागत किया गया है. सूर्यकुमार यादव अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं. ऐसे में जब वो अपने घर पहुंचे तो उनका जमकर स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.