Gill jersey auctioned: हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही थी.सीरीज का तीसरी मैच जो लॉर्ड्स में खेला गया था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था. क्योंकि क्रिकेट समुदाय से जुड़े एक अभियान, 'रेड फॉर रूथ' के समर्थन में स्टेडियम को लाल रंग से रंग दिया गया था.

भारत और इंग्लैंग के खिलाड़ियों की जर्सी नीलाम

इस मैच में पहनी गई खिलाड़ियों की जर्सी को नीलाम किया गया. जिसका सारा पैसा रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन को दी जाती है. इस फाउंडेशन को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज एंड्रयू स्ट्रॉस चलाते है. उन्होंने ही अपनी दिवंगत पत्नी की याद में रेड फॉर रूथ अभियान भी शुरू किया है. जिसका मकसद लाइलाज बीमारी से जूझ रहे परिवारों की आर्थिक सहायता करना और कैंसर पर महत्वपूर्ण शोध के लिए धन मुहैया करना है.

इसी मकसद के लिए ऑनलाइन चैरिटी नीलामी का आयोजन किया गया, जो 10 जुलाई से 27 जुलाई तक जारी रहा. इस नीलामी में दोनों टीमों की मैच में पहनी गई जर्सी और कैप को नीलाम किया गया. नीलाम की गई सभी जर्सियों पर हस्ताक्षर थे और उन्हें सीरीज के दौरान पहने जाने का गौरव प्राप्त था.

गिल की जर्सी की सबसे ज्यादा बोली

खास बात ये है कि में भारतीय युवा कप्तान शुभमन गिल की जर्सी ने अच्छी-खासी रकम हासिल की. गिल की जर्सी भारतीय लॉट में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली जर्सी थी, जो 4,600 GBP (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड) करीब 5.6 लाख रुपये में बिकी. बता दें कि टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की ये पहली सीरीज थी, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों में 754 रन बनाकर रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर रहे. जिसमें 4 शतक और एक दोहरा शतक भी शामिल था.

गिल के अलावा किस की जर्सी कितने में नीलाम हुई

गिल के अलावा जसप्रीत बुमराह की जर्सी (4.94 लाख) रविंद्र जडेजा की जर्सी (4.94 लाख) केएल राहुल की जर्सी (4.70 लाख), जो रूट की जर्सी 4.47 लखा और भारतीय उपकप्तान ऋषभ पंत की जर्सी 1.76 लाख रुपये में नीलाम हुई. सामूहिक रूप से, अकेले भारतीय जर्सियों ने इस अभियान के लिए 28,830 GBP (करीब 33.9 लाख रुपये) जुटाए.