Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

गिल, पंत, राहुल, जडेजा और बुमराह की टेस्ट जर्सी इंग्लैंड में नीलाम, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप - TEST JERSEYS AUCTIONED

IND vs ENG Test: इंग्लैंड और भारत के बीच 2025 में खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई थी.

गिल, पंत, राहुल, जडेजा और बुमराह की टेस्ट जर्सी इंग्लैंड में नीलाम
गिल, पंत, राहुल, जडेजा और बुमराह की टेस्ट जर्सी इंग्लैंड में नीलाम (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read

Gill jersey auctioned: हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही थी.सीरीज का तीसरी मैच जो लॉर्ड्स में खेला गया था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था. क्योंकि क्रिकेट समुदाय से जुड़े एक अभियान, 'रेड फॉर रूथ' के समर्थन में स्टेडियम को लाल रंग से रंग दिया गया था.

भारत और इंग्लैंग के खिलाड़ियों की जर्सी नीलाम
इस मैच में पहनी गई खिलाड़ियों की जर्सी को नीलाम किया गया. जिसका सारा पैसा रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन को दी जाती है. इस फाउंडेशन को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज एंड्रयू स्ट्रॉस चलाते है. उन्होंने ही अपनी दिवंगत पत्नी की याद में रेड फॉर रूथ अभियान भी शुरू किया है. जिसका मकसद लाइलाज बीमारी से जूझ रहे परिवारों की आर्थिक सहायता करना और कैंसर पर महत्वपूर्ण शोध के लिए धन मुहैया करना है.

इसी मकसद के लिए ऑनलाइन चैरिटी नीलामी का आयोजन किया गया, जो 10 जुलाई से 27 जुलाई तक जारी रहा. इस नीलामी में दोनों टीमों की मैच में पहनी गई जर्सी और कैप को नीलाम किया गया. नीलाम की गई सभी जर्सियों पर हस्ताक्षर थे और उन्हें सीरीज के दौरान पहने जाने का गौरव प्राप्त था.

गिल की जर्सी की सबसे ज्यादा बोली
खास बात ये है कि में भारतीय युवा कप्तान शुभमन गिल की जर्सी ने अच्छी-खासी रकम हासिल की. गिल की जर्सी भारतीय लॉट में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली जर्सी थी, जो 4,600 GBP (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड) करीब 5.6 लाख रुपये में बिकी. बता दें कि टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की ये पहली सीरीज थी, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों में 754 रन बनाकर रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर रहे. जिसमें 4 शतक और एक दोहरा शतक भी शामिल था.

गिल के अलावा किस की जर्सी कितने में नीलाम हुई
गिल के अलावा जसप्रीत बुमराह की जर्सी (4.94 लाख) रविंद्र जडेजा की जर्सी (4.94 लाख) केएल राहुल की जर्सी (4.70 लाख), जो रूट की जर्सी 4.47 लखा और भारतीय उपकप्तान ऋषभ पंत की जर्सी 1.76 लाख रुपये में नीलाम हुई. सामूहिक रूप से, अकेले भारतीय जर्सियों ने इस अभियान के लिए 28,830 GBP (करीब 33.9 लाख रुपये) जुटाए.

ये भी पढ़ें

लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को इंग्लैंड के हाथों मिली हार, रविंद्र जडेजा की पारी गई बेकार

IND vs ENG: लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी बहस, वीडियो वायरल

Gill jersey auctioned: हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैच की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही थी.सीरीज का तीसरी मैच जो लॉर्ड्स में खेला गया था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था. क्योंकि क्रिकेट समुदाय से जुड़े एक अभियान, 'रेड फॉर रूथ' के समर्थन में स्टेडियम को लाल रंग से रंग दिया गया था.

भारत और इंग्लैंग के खिलाड़ियों की जर्सी नीलाम
इस मैच में पहनी गई खिलाड़ियों की जर्सी को नीलाम किया गया. जिसका सारा पैसा रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन को दी जाती है. इस फाउंडेशन को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज एंड्रयू स्ट्रॉस चलाते है. उन्होंने ही अपनी दिवंगत पत्नी की याद में रेड फॉर रूथ अभियान भी शुरू किया है. जिसका मकसद लाइलाज बीमारी से जूझ रहे परिवारों की आर्थिक सहायता करना और कैंसर पर महत्वपूर्ण शोध के लिए धन मुहैया करना है.

इसी मकसद के लिए ऑनलाइन चैरिटी नीलामी का आयोजन किया गया, जो 10 जुलाई से 27 जुलाई तक जारी रहा. इस नीलामी में दोनों टीमों की मैच में पहनी गई जर्सी और कैप को नीलाम किया गया. नीलाम की गई सभी जर्सियों पर हस्ताक्षर थे और उन्हें सीरीज के दौरान पहने जाने का गौरव प्राप्त था.

गिल की जर्सी की सबसे ज्यादा बोली
खास बात ये है कि में भारतीय युवा कप्तान शुभमन गिल की जर्सी ने अच्छी-खासी रकम हासिल की. गिल की जर्सी भारतीय लॉट में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली जर्सी थी, जो 4,600 GBP (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड) करीब 5.6 लाख रुपये में बिकी. बता दें कि टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की ये पहली सीरीज थी, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच मैचों में 754 रन बनाकर रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर रहे. जिसमें 4 शतक और एक दोहरा शतक भी शामिल था.

गिल के अलावा किस की जर्सी कितने में नीलाम हुई
गिल के अलावा जसप्रीत बुमराह की जर्सी (4.94 लाख) रविंद्र जडेजा की जर्सी (4.94 लाख) केएल राहुल की जर्सी (4.70 लाख), जो रूट की जर्सी 4.47 लखा और भारतीय उपकप्तान ऋषभ पंत की जर्सी 1.76 लाख रुपये में नीलाम हुई. सामूहिक रूप से, अकेले भारतीय जर्सियों ने इस अभियान के लिए 28,830 GBP (करीब 33.9 लाख रुपये) जुटाए.

ये भी पढ़ें

लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को इंग्लैंड के हाथों मिली हार, रविंद्र जडेजा की पारी गई बेकार

IND vs ENG: लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी बहस, वीडियो वायरल

For All Latest Updates

TAGGED:

GILL JERSEY AUCTIONEDRUTH STRAUSS FOUNDATIONSHUBMAN GILL TEST JERSEYSटेस्ट जर्सी की नीलामीTEST JERSEYS AUCTIONED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.