W,W,W,W,W,W... किशोर कुमार साधक ने इंग्लैंड में मचाया धमाल, लगातार 2 ओवर में 2 हैट्रिक लेकर रचा इतिहास - TWO HATTRICK IN TWO OVER

Published : July 11, 2025 at 1:35 PM IST

नई दिल्ली: क्रिकेट में हैट्रिक लेना हर गेंदबाज का सपना होता है. हाल के दिनों में हैट्रिक लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि बल्लेबाजों का दबदबा क्रिकेट के मैदान पर टी20 फॉर्मेट की वजह से हावी होने लगा है. लेकिन एक गेंदबाज है जिसने लगातार दो ओवरों में दो हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड बनाया है. भारतीय मूल के खिलाड़ी ने दो ओवर में लीं दो हैट्रिक

जी हां, इंग्लैंड के सफोल्क काउंटी में 37 वर्षीय स्पिन गेंदबाज किशोर कुमार साधक ने यह रिकॉर्ड बनाया है, जिससे वह यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं और भारतीय मूल के भी पहले गेंदबाज बन गए हैं. साधक ने यह उपलब्धि ब्रिटेन में आयोजित काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन में केसग्रेव के खिलाफ एक मैच में इप्सविच और कोलचेस्टर क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए हासिल की. उन्होंने लगातार दो ओवरों में दो हैट्रिक विकेट लिए और इतिहास रच दिया.

इस मैच में उन्होंने कुल 21 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. साधक ने कुल छह ओवर फेंके और पांच बल्लेबाजों को शून्य पर आउट किया. उन्होंने पांच बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया तो वहीं एक बल्लेबाजों को कैच आउट कराया. कोलचेस्टर को अपनी गेंदबाजी की बदौलत मैच 7 विकेट से जीत दिलाई. इस मैच के बाद किशोर कुमार ने कहा कि, इस उन्हें कई लोगों के फोन कॉल आए हैं. हमे रेस्टोरेंट गए और वहां खाना खाया. हमने वहां पर काफी घंटे बिताए और जश्न मनाया. जब मैंने उन खिलाड़ियों को आउट कर दिया तो मैं आसमान में उड़ रहा था. ये गेंदबाज भी ले चुके हैं एक मैच में दो हैट्रिक

किशोर कुमार साधक से पहले एक मैच में दो हैट्रिक लेने का कारनामा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और ऑस्ट्रेलिया के जिमी मैथ्यूज कर चुके हैं. स्टार्क ने 2017 में न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड मैच में दो हैट्रिक अपने नाम दर्ज कीं थीं. मैथ्यूज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही मैच में दो हैट्रिक ली थीं, लेकिन उन्होंने दो हैट्रिक दो पारियों में लीं थीं. ये खबर भी पढ़ें : W,W,W,W,W... 5 बॉल पर 5 विकेट लेकर आयरिश गेंदबाज ने मचाया तहलका, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड