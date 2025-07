ETV Bharat / sports

रोनित कार्की आज विंबलडन के सेमीफाइनल में बिखेरेंगे जलवा, फाइनल का टिकट कटाने पर होगी नजर - JUNIOR WIMBLEDON 2025

रोनित कार्की ( Keb Tennis )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 11, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 11:17 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय मूल के युवा अमेरिकी टेनिस स्टार रोनित कार्की ने विंबलडन में धमाल मचा दिया है. उन्होंने जूनियर विंबलडन 2025 में शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. आज रोनित फाइनल में जगह बनाने के लिए टेनिस कोर्ट पर उतरेंगे. सेमीफाइनल में आज जलवा बिखेरेंगे रोनित कार्की रोनित कार्की आज यानी 11 जुलाई (शुक्रवार) को जूनियर विंबलडन 2025 का सेमीफाइनल खेलेंगे. अमेरिका के 17 वर्षीय रोनित कार्की का मुकाबला बुल्गारिया के 18 वर्षीय अलेक्जेंडर वासिलेव के साथ होगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:50 से खेला जाएगा. भारतीय फैंस भी रोनित कार्की के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं. कार्की ने क्वार्टर फाइनल में दर्ज की धमाकेदार जीत

इससे पहले रोनित कार्की ने 10 जुलाई (गुरुवार) को क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी. अमेरिकी प्लेयर रोनित कार्की का मुकाबला 18 वर्षीय पोलिश (पॉलैंड) प्लेयर एलन वाजनी के साथ हुआ था. कार्की ने 3-6,6-3,6-4 की स्कोर लाइन के साथ सेमीफाइनल में जगह हासिल की थी. 17 वर्षीय रोनित कार्की का परिवार उत्तराखंड के पांखू में जाबुका गांव में रहता था. उनके पिता त्रिलोक सिंह कार्की और माता कंचन कार्की अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. रोनित का जन्म भी अमेरिका में ही हुआ है. उनके माता-पिता पेश से अमेरिका में इंजीनियर हैं. रोनित की एक बड़ी बहन भी हैं, जिनका नाम नाओमी कार्की हैं. वो भी अमेरिका की ओर से जूनियर टेनिस खेलती हैं. विंबलडन 2025 में आज होंगी धमाकेदार टक्कर विंबलडन 2025 में सीनियर टेनिस स्टार्स भी जलवा दिखा रहे हैं. आज विंबलडन में पहला सेमीफाइनल अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज़ का मुकाबला स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अलकराज के साथ शाम 6 बजे से होने वाला है. इसके साथ ही दूसरा सेमीफाइनल इटालियन टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर और सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बीच 7:40 से खेला जाएगा. ये खबर भी पढ़ें : रोनित कार्की का विंबलडन में धमाल, प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरीकी खिलाड़ी से होगी भिड़ंत

नई दिल्ली: भारतीय मूल के युवा अमेरिकी टेनिस स्टार रोनित कार्की ने विंबलडन में धमाल मचा दिया है. उन्होंने जूनियर विंबलडन 2025 में शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. आज रोनित फाइनल में जगह बनाने के लिए टेनिस कोर्ट पर उतरेंगे. सेमीफाइनल में आज जलवा बिखेरेंगे रोनित कार्की रोनित कार्की आज यानी 11 जुलाई (शुक्रवार) को जूनियर विंबलडन 2025 का सेमीफाइनल खेलेंगे. अमेरिका के 17 वर्षीय रोनित कार्की का मुकाबला बुल्गारिया के 18 वर्षीय अलेक्जेंडर वासिलेव के साथ होगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:50 से खेला जाएगा. भारतीय फैंस भी रोनित कार्की के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं. कार्की ने क्वार्टर फाइनल में दर्ज की धमाकेदार जीत इससे पहले रोनित कार्की ने 10 जुलाई (गुरुवार) को क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी. अमेरिकी प्लेयर रोनित कार्की का मुकाबला 18 वर्षीय पोलिश (पॉलैंड) प्लेयर एलन वाजनी के साथ हुआ था. कार्की ने 3-6,6-3,6-4 की स्कोर लाइन के साथ सेमीफाइनल में जगह हासिल की थी. 17 वर्षीय रोनित कार्की का परिवार उत्तराखंड के पांखू में जाबुका गांव में रहता था. उनके पिता त्रिलोक सिंह कार्की और माता कंचन कार्की अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. रोनित का जन्म भी अमेरिका में ही हुआ है. उनके माता-पिता पेश से अमेरिका में इंजीनियर हैं. रोनित की एक बड़ी बहन भी हैं, जिनका नाम नाओमी कार्की हैं. वो भी अमेरिका की ओर से जूनियर टेनिस खेलती हैं. विंबलडन 2025 में आज होंगी धमाकेदार टक्कर विंबलडन 2025 में सीनियर टेनिस स्टार्स भी जलवा दिखा रहे हैं. आज विंबलडन में पहला सेमीफाइनल अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज़ का मुकाबला स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अलकराज के साथ शाम 6 बजे से होने वाला है. इसके साथ ही दूसरा सेमीफाइनल इटालियन टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर और सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बीच 7:40 से खेला जाएगा. ये खबर भी पढ़ें : रोनित कार्की का विंबलडन में धमाल, प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरीकी खिलाड़ी से होगी भिड़ंत

Last Updated : July 11, 2025 at 11:17 AM IST