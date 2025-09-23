ETV Bharat / sports

किसान का बेटा बना जूनियर हॉकी टीम का कप्तान, हिसार के रोहित मलेशिया जोहोर कप में करेंगे भारतीय टीम का नेतृत्व

गांव से निकला स्टार: रोहित के कोच राजेंद्र सिहाग ने बताया कि, "रोहित ने महज 10 साल की उम्र में कच्चे मैदान से हॉकी खेलना शुरू किया था. शुरुआत में रोजाना रोहित को मोटरसाइकिल पर बैठाकर हम ग्राउंड ले जाते थे. रोहित ने 2012 से 2015 तक गांव में अभ्यास किया, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ अकादमी भेजा गया, जहां उसने 2021 तक हॉकी की बारीकियां सीखीं. वर्तमान में रोहित बेंगलुरु में भारतीय हॉकी टीम के कैंप में अभ्यास कर रहा है."

हिसार: हिसार के डाबड़ा गांव के रहने वाले रोहित मोहिल को भारतीय जूनियर (अंडर-21) हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. रोहित अब 11 से 18 अक्टूबर तक मलेशिया में आयोजित होने वाले 13वें सुल्तान ऑफ जोहोर कप में टीम की अगुवाई करेंगे. रोहित की कप्तानी की घोषणा होते ही पूरे डाबड़ा गांव में और रोहित के परिवार में जश्न का माहौल है.

जीत चुके हैं कई मेडल: रोहित एक डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर के रूप में जाने जाते हैं. रोहित ने अब तक अपने नाम कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल किए हैं. साल 2022 में जोहोर कप (गोल्ड), साल 2023 में सुल्तान अजलान शाह कप, मलेशिया (गोल्ड), साल 2023 में जूनियर एशिया कप (गोल्ड), साल 2024 में जूनियर एशिया कप (गोल्ड) मेडल अपने नाम रोहित ने किए हैं. इसके अलावा रोहित को भारतीय जूनियर हॉकी टीम में 3 ब्रॉन्ज, भारतीय सब-जूनियर टीम में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और स्कूली नेशनल हॉकी में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं.

वर्तमान में रेलवे में कार्यरत रोहित: रोहित वर्तमान में भारतीय रेलवे में टीटीई के पद पर कार्यरत हैं. रोहित किसान परिवार से आते हैं. रोहित के पिता उदल मोहिल पेशे से किसान हैं. रोहित के पिता ने बताया कि, "जब रोहित 8 साल का था, तब पहली बार उसे गांव के कच्चे हॉकी मैदान की ओर ले गए थे." वहीं, रोहित के कोच राजेंद्र सिहाग ने बताया कि, "रोहित दो बार भारतीय टीम का वाइस-कैप्टन भी रह चुका है और जूनियर वर्ल्ड कप में भी नेतृत्व कर चुका है."

मेहनत रंग लाई: रोहित के कोच राजेंद्र सिहाग ने बताया कि, "रोहित ने शुरुआती प्रशिक्षण उन्हीं के मार्गदर्शन में लिया और लगातार कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई. हमें गर्व है कि आज मेरा शिष्य देश की जूनियर हॉकी टीम का नेतृत्व कर रहा है. ये डाबड़ा गांव के लिए यह गर्व का क्षण है, जहां से निकला एक सामान्य किसान परिवार का बेटा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है. अब पूरे देश को रोहित से जोहोर कप में स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें:एशियन कैडेट कप में प्राची सैनी ने तलवारबाजी में जीता गोल्ड मेडल, जींद में जश्न का माहौल