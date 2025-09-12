ETV Bharat / sports

डी गुकेश को लगातार तीसरे मुकाबले में मिली हार, फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट से बाहर होने का मंडराया खतरा

डी गुकेश ( ANI )

नई दिल्ली: फिडे ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंडमास्टर और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश का बुरा दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. उन्हें एक के बाद एक लगातार तीन हार मिल चुकी है. जिससे भारतीय फैंस भी काफी निराश हैं. गुकेश को 11 सितंबर (गुरुवार) फिडे ग्रैंड स्विस 2025 टूर्नामेंट में अपनी तीसरी हार का सामना करना पड़ा है. डी गुकेश को एडिज गुरेल ने हराया गुकेश टूर्नामेंट के सातवें दौर में 16 वर्षीय तुर्की के ग्रैंडमास्टर एडिज गुरेल से हार गए. 19 वर्षीय गुकेश से अंतिम गेम में एक छोटी सी चूक हुई, जो उनकी हार का कारण बन गई. दरअसल उन्होंने अंतिम गेम में एक बिशप की गलती की जिसके बाद उनके विरोधी ने जीत दर्ज कर ली. फिडे ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट में डी गुकेश के सात मैचों में कुल 3 अंक हैं. उनके इस प्रदर्शन ने उनके लिए टूर्नामेंट में खतरे की घंटी बजा दी है. दरअसल अब उनको प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अपने सभी मैच जीतने होंगे. यहां से अगर गुकेश को एक भी हार मिलती है तो वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं.