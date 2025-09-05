कोलकाता: बंगाल में कई अच्छी महिला फुटबॉलर हैं. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हम पिछड़ जाती हैं. कल्याणी की संगीता बसफोर ने सिलीगुड़ी के रानीडांगा स्थित सशस्त्र सीमा बॉल कैंप से ईटीवी भारत से बात की, जिनकी भी कहानी कुछ इसी तरह की है. ईस्ट बंगाल की महिला टीम के लिए संगीता का कंबोडिया में किया गया गोल निर्णायक साबित हुआ. उन्होंने हाल ही में एएफसी चैंपियंस लीग में पहली बार जगह पक्की की और टिकट पक्का हो गया है. लेकिन संगीता को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला. राष्ट्रीय टीम की इस फुटबॉलर को अपने करियर के चलते सिलीगुड़ी जाना पड़ गया.

पिछले रविवार को महिला चैंपियंस लीग के शुरुआती दौर में किची एससी के खिलाफ मैच बराबरी पर छूटा. एंथनी एंड्रयूज की टीम ने संगीता के गोल से मैच ड्रॉ कराकर मुख्य दौर में प्रवेश किया. ओडिशा एफसी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे दूसरी क्लब हैं. हालांकि, संगीता ने बंगाली फुटबॉल के बुनियादी ढांचे पर निराशा व्यक्त की है. ईटीवी भारत को दिए जवाब में कल्याणी की बेटी ने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगी कि बंगाल में महिला फ़ुटबॉल में सुधार नहीं हो रहा है लेकिन यह धीमी गति से हो रहा है और ज्यादा टूर्नामेंट आयोजित किए जाने चाहिए'.

संगीता बसफोर (EAST BENGAL FC X)

संगीता के साथ हुई खास बातचीत

उन्होंने आगे कहा, 'बंगाल में महिला फ़ुटबॉल के लिए आर्थिक मदद का भारी अभाव है. महिला फ़ुटबॉल में नौकरियों की बहुत जरूरत है. हमें अपना परिवार चलाना है. हम में से ज्यादातर लोगों को अपने परिवार का पालन-पोषण करना है. हमें पढ़ाई और परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए. हमें पैसे कमाने के लिए फ़ुटबॉल खेलना ही होगा लेकिन हमें फ़ुटबॉल नहीं खेलना चाहिए. अगर हम वहां खेलते हुए घायल हो गए तो हमारी देखभाल कौन करेगा? लेकिन कोई और रास्ता नहीं है'.

देश के अर्धसैनिक बलों के सदस्यों ने यह भी खुलासा किया कि बंगाली फ़ुटबॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय फ़ुटबॉल लीग में कम पैसे दिए जाते हैं. हालांकि अपने अफसोस के बावजूद कल्याणी एक अजीबोगरीब नेकदिली का काम कर रही हैं. 39 वर्षीय फ़ुटबॉलर कंबोडिया से लौटने पर हवाई अड्डे पर महिला फ़ुटबॉल टीम के प्रशंसकों द्वारा मिले स्वागत से अभिभूत थीं.

संगीता ने कहा कि, 'महिला फ़ुटबॉल के बारे में बात करना उन्हें बहुत खुशी देता है. मैं पहली बार ईस्ट बंगाल में खेल रही हूं. भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल लाल-पीले ड्रेसिंग रूम जैसा ही है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं राष्ट्रीय टीम के साथ हूं. जब मैं जीतकर लौटी, तो हवाई अड्डे पर प्रशंसकों की जयकार सुनकर मुझे गर्व हुआ. प्रशंसक गा रहे थे. मुझे उन्हें हमारी लड़कियों के नाम गाते देखकर बहुत खुशी हुई'.

जीवन में पहली बार इतना समर्थन और लोगों की जयकार देखकर संगीता पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई हैं. वह यहां इसलिए आ पाई हैं क्योंकि पहले से ही उनमें आत्मविश्वास था. उनके पिता का तीन साल पहले निधन हो गया था. उनकी मां फुलझुरी के कल्याणी अस्पताल में सफाई कर्मचारी हैं. उनके संघर्षपूर्ण जीवन में फ़ुटबॉल खेलना और जिंदगी की राह पर आगे बढ़ना आसान नहीं था. तो उस सपने को किसने साकार किया?

संगीता मूक-बधिर ज्योति चाचा की कहानी सुनाती हैं. बंगाली और भारतीय महिला फ़ुटबॉल की पोस्टर गर्ल ने कहा, 'मेरी मां नहीं चाहती थीं कि मैं फ़ुटबॉल खेलूं. उन्हें मेरे शॉर्ट्स पहनकर खेलने पर आपत्ति थी. उस समय कल्याणी में मेरी उम्र की कोई भी लड़की फुटबॉल नहीं खेलती थी. मैं पहली थी. मेरी मां नहीं चाहती थीं कि मैं खेलूं, मेरे पिता को भी कुछ सवाल थे. उस समय मेरे चाचा ज्योति आगे आए. वे बोल और सुन नहीं सकते'.

संगीता ने यह भी कहा, 'वह खुद एक अच्छे फ़ुटबॉलर थे. उन्होंने आकर अपनी मां से 250 रुपये लेकर मेरे लिए एक जर्सी खरीदी. उन्होंने मेरे माता-पिता को मुझे फ़ुटबॉल खेलने की अनुमति देने के लिए मना लिया. मैं यह देखकर हैरान थी कि बिना बोल और सुन पाए लोग कैसे अच्छा फ़ुटबॉल खेल सकते हैं. वह मेरी प्रेरणा हैं'.

वह शनिवार 6 सितंबर को कृष्णानगर में बंगाल के लिए खेलने के लिए फिर से मैदान में उतरेंगी. संगीता काम पर जाकर फिर से बंगाल कैंप में शामिल होंगी. पिछले सीजन में वह IWL में नहीं खेल पाई थीं क्योंकि उन्हें क्लब का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं थी.

उन्हें केवल भारतीय टीम और राष्ट्रीय स्तर पर ही खेलने की अनुमति है. नतीजतन, भारतीय शिविर में मैच खेलने का मौका न मिलने के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उस समय उन्होंने कोच से थोड़ा समय और मौका देने का वादा करने के लिए कहा. बाद में संगीता ने निराश नहीं किया. इससे सीख लेते हुए संगीता ने क्लब फ़ुटबॉल खेलने की जरूरत के बारे में अधिकारियों को समझाने के बाद आखिरकार ईस्ट बंगाल ज्वाइन कर लिया.

संगीता भविष्य में महान बेमबेम देवी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहती हैं. उनका मानना ​​है कि चैंपियंस लीग का उनका अनुभव देश की जर्सी में काम आएगा. अपने अगले लक्ष्य के बारे में बताते हुए स्टार फुटबॉलर ने कहा, 'मेरा एकमात्र लक्ष्य विश्व कप खेलना है. राष्ट्रीय टीम में हम सभी का लक्ष्य विश्व कप में भाग लेना है'.

ईस्ट बंगाल के लिए चैंपियंस लीग के दो शुरुआती मैचों ने न केवल संगीता को अपनी फिटनेस बनाए रखने में मदद की है, बल्कि विश्व फ़ुटबॉल की अवधारणा को भी स्पष्ट किया है. संगीता का मानना ​​है कि वह इसका उपयोग आगामी एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर और विश्व कप के लिए खुद को तैयार करने में कर सकती हैं.