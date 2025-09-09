भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, पेनल्टी शूटआउट में ओमान को 3-2 से हराया
भारतीय फुटबॉल टीम ने सीएएफए नेशंस कप में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है.
Published : September 9, 2025 at 11:11 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय फुटबॉल टीम ने CAFA नेशंस कप का समापन कांस्य पदक के साथ किया. उन्होंने तीसरे स्थान के मैच में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराया. सोमवार को ताजिकिस्तान के हिसोर में हुए मुकाबले में निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ, जहां भारत ने ओमान को पेनल्ट शूटआउट में 3-2 से हराकर जीत हासिल की.
उदांता सिंह कुमाम के 80वें मिनट में हेडर ने याहमदी के गोल की बदौलत 55वें मिनट में ओमान की बढ़त को कम कर दिया. गुरप्रीत सिंह संधू भारत के रक्षक साबित हुए क्योंकि उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में तीन शानदार बचाव किए.
Photo moments from 🇮🇳🆚🇴🇲 — a mix of joy, full of energy and passion ⚽#CAFA #CAFANationsCup2025 pic.twitter.com/SqGqXjTz82— CAFA (@CAFAssociation) September 9, 2025
निर्धारित समय 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ मुकाबला
फीफा रैंकिंग में 133वें स्थान पर काबिज भारत का मुकाबला 79वें स्थान पर काबिज ओमान से बराबरी का था. भारतीय टीम ने मैच का पहला बड़ा मौका 16वें मिनट में बनाया, लेकिन ओमान के गोलकीपर इब्राहिम अल मुखैनी ने अनवर अली के हेडर को गोल में जाने से रोक दिया. ओमान ने अल सबी और नासिर अल रवाही के जरिए भी मौके बनाए लेकिन संधू ने पूरी ताकत से गेंद को गोल में जाने से रोक दिया.
ओमान ने हाफ-टाइम के बाद अपना पहला गोल 55वें मिनट में अब्दुल्ला फवाज द्वारा अल याहमदी की ओर गेंद उछालकर किया, जिन्होंने गेंद को पोस्ट पर पहुंचाया. राहुल भेके का लंबा थ्रो दानिश फारूक को पास किया गया और उदंता ने हेडर से गेंद को गोल में पहुंचाया. निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर था और मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया.
India are #CAFANationsCup2025 BRONZE MEDALISTS! 🥉🇮🇳#INDOMA #BlueTigers #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/2ZNmiZjQhw— Indian Football Team (@IndianFootball) September 8, 2025
भारत ने पेनल्टी शूटआउट में जीता मैच
चांगटे, भेके और जितिन एमएस ने भारत के लिए पेनल्टी शूटआउट में गोल किए. ओमान के लिए थानी अल रुशैदी और मुहसेन अल गस्सानी ने गोल किए, लेकिन हरीब अल सादी और अहमद अल काबी के चूकने से जमील अल याहमदी पर आखिरी मौके को गोल में बदलने का दबाव बना. हालांकि, भारतीय गोलकीपर संधू ने डटकर उनका गोल रोकने में मदद की और भारत ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल कर आठ टीमों की प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया.