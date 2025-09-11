ETV Bharat / sports

क्रिकेट की गुरु रीना सिंह गोरखपुर की बेटियों को बना रहीं चैंपियन, निःशुल्क ट्रेनिंग देकर बदल दिया जीवन

उन्होंने अपनी अभियान को वर्ष 2017 से तेजी के साथ आगे बढ़ाया. उन्होंने अपने साथ दो सहयोगी प्रीति सिंह और निधि पांडे को भी आगे बढ़ाया. पहले शहर के एक इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण का कैंप शुरू की लेकिन, जब बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी और उनके खेल भावना और समर्पण को खेल अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन महसूस किया तो, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह प्रशिक्षण देने के लिए अनुमति प्राप्त हो गई. पिछले दो वर्षो की बात करें तो, उनके द्वारा बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की जो क्रिकेट की टीम तैयार की गई है उनकी शानदार प्रदर्शन के बदौलत यूपी, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में यह प्रतियोगिताओं में विजेता और उपविजेता रही.

उन्होंने वर्ष 2017 में निदेशक खेल और प्रमुख सचिव से इसके लिए पहल की थी. उनके प्रयासों के बल पर आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की महिला क्रिकेट की टीम बेसिक शिक्षा में पहले स्थान पर है. वह यह प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क देती हैं. खिलाड़ियों को शूज, किट या अन्य वस्तुएं भी वह प्रदान कराती हैं. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में श्रीलंका खेलने जा चुकी हैं.

वह इसके लिए शहर के कई स्कूलों में जाकर प्रिंसिपल से मिलकर और प्रार्थना सभा में गुहार लगती थी. ऐसे में जो लड़की क्रिकेट खेलना चाह रही थी उसमें करियर बनाना चाह रही थी. उसे वह चुनकर अपने पास ले आईं. जिसमे अब तक एक दर्जन से अधिक ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, जो भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में नौकरी पाकर खेल भी रही हैं और जीवन भी संवार रही हैं. माध्यमिक शिक्षा में भी क्रिकेट को शामिल कराने का श्रेय रीना सिंह को जाता है.

इस खेल में रुचि रखने वाली बेटियों की वजह से वह स्कूल से छुट्टी पाने के बाद शाम 4:30 बजे रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में आ जाती हैं और उन महिला खिलाड़ियों, बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, जो इस खेल में अपना भविष्य तलाश रही हैं. यही नहीं इन बच्चों में क्रिकेट के प्रति ललक और जागरूकता पैदा करने का कार्य भी रीना सिंह ने ही किया है. वह अपने अंदर के क्रिकेटर मरने नहीं देना चाह रही थीं. वह अपने कौशल का प्रशिक्षण उन बेटियों को देना चाह रही थीं.

गोरखपुर : बेसिक शिक्षा विभाग में डिस्ट्रिक्ट पीटीआई (खेल शिक्षक) की भूमिका निभा रही राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रीना सिंह उन महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं, जो किसी भी पायदान पर चढ़ने के बाद संतुष्ट होकर अपना जीवन जीते हैं. लेकिन रीना एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो नौकरी में लाखों का वेतन पाते हुए, परिवार और बच्चों के साथ जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के साथ, खुद को क्रिकेट से जुदा नहीं कर पाई हैं.

गोरखपुर की महिला क्रिकेटर रीना सिंह (ETV Bharta)

खास बात यह है कि रीना सिंह के ही नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम तैयार हुई है. जिसकी कप्तान हैं अंतिमा सिंह. जो अवध विश्वविद्यालय की तरफ से वर्ष 2019 में आयोजित हुए ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों सम्मानित हो चुकी हैं.

इनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों को यहां मिली नौकरी

जिन महिला खिलाड़ियों को ताराशा उनमें सारिका पाठक एनसीआर इलाहाबाद, अपूर्वा सेन्ट्रल रेलवे, कुसुम मौर्य एनसीआर, प्रीति सिंह केंद्रीय विद्यालय क्रिकेट कोच बैंगलोर, निधि पांडेय, जीएन पब्लिक स्कूल स्पोर्ट्स टीचर, पब्लिक स्कूल स्पोर्ट्स टीचर, रीना सिंह पुलिस डिपार्टमेंट, सुधा चौहान पुलिस डिपार्टमेंट और जूही पांडेय नॉर्दर्न रेलवे में बताओ क्रिकेट खिलाड़ी कार्य कर रही हैं. प्रशिक्षण लेने वालों में अंतिम सिंह इंटर यूनिवर्सिटी और ज्योति रावत भी इंटर यूनिवर्सिटी खेल चुकी हैं.

गोरखपुर की महिला क्रिकेटर रीना सिंह (ETV Bharta)

ज्योति और अंतिम रीना को लेकर बोली बड़ी बात

ज्योति रावत और अंतिम सिंह कहती है कि, उन्हें क्रिकेट खेलने की ललक थी. लेकिन कोई गुरु नहीं मिल रहा था. जब रीना मैम ने स्कूल में आकर इस खेल से जुड़ने की अपील की, तो हम लोग उनके साथ जुड़ गए. आज हम अपने खेल से संतुष्ट हैं. इंटर यूनिवर्सिटी टीम खेलने के साथ अंडर-19 और कई लेवल की क्रिकेट प्रतियोगिता में सफल हो चुके हैं. शुरुआती दौर में प्रशिक्षण में उलझन होती थी. परिवार भी परेशान होता था. छोटी-छोटी सफलता मिलने से उत्साह बढ़ता गया और हम भी आगे निकलते गए. खेल के साथ हम बीपीएड की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं. खेल कोच की भूमिका निभा सके, किसी सरकारी संस्थान में नौकरी मिलने के साथ राष्ट्रीय स्तर की टीम में शामिल हों इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

गोरखपुर की महिला क्रिकेटर रीना सिंह (ETV Bharta)

रीना सिंह ने वर्ष 1990 से 2005 के बीच भारतीय महिला क्रिकेट के साथ अपना समय बिताया था. जिसमें वह नेशनल, इंटर नेशनल, जूनियर इंडिया कैंप श्रीलंका टूर ज्वाइन की थीं. वह मीडियम पेसर और मिडिल ऑर्डर बैट्समेन की भूमिका निभाती रहीं. सन 2000 में श्रीलंका खेलने गई थीं.

क्रिकेट रीना सिंह ने बताई अपने दिल की इच्छा

रीना कहती हैं कि, वर्तमान में बेसिक शिक्षा गोरखपुर में जिला पीटीआई हूं और सभी खेल देखती हूं. मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई. उसके बाद एडी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हुई गोरखपुर फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय और बीपीएड लखनऊ विश्वविद्यालय क्रिश्चियन कॉलेज से किया.

गोरखपुर की महिला क्रिकेटर रीना सिंह (ETV Bharta)

वह कहती हैं कि, उनकी इच्छा है गोरखपुर में महिला क्रिकेट को लेकर एक बड़े आयोजन हो. जिसके लिए वह भूमिका तैयार कर रही हैं. स्पॉन्सर मिले तो इसका आयोजन करने में वह बहुत जल्दी सफल होंगी. मौजूदा समय में वह करीब 40 बच्चियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. वर्ष 2011, 2013 और 2000 में स्टेट लेवल का महिला टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं. स्कूल से बच्चियों को समझाकर स्टेडियम लाना उनके गार्जियन से बात करना बहुत ही कठिन काम था लेकिन सफल हुआ.

गोरखपुर की महिला क्रिकेटर रीना सिंह (ETV Bharta)

रीना सिंह जुनून और समर्पण के साथ त्याग की भावना को प्रदर्शित करने वाली एक ऐसे गुरु की भूमिका में है जिन्हें द्रोणाचार्य कहा जाए तो काम नहीं. जिन लड़कियों को गेंद और बल्ला भी पकड़ना नहीं आता था, अब वह क्रिकेट के मैदान पर अच्छे से कैच पकड़ने के साथ डाइव भी बेहतरीन करती हैं. इन्हें भी चोट लगने की कोई परवाह नहीं होती. बॉलिंग और बैटिंग के दौरान इनका जोश देखते बनता है. खुद को यह स्मृति मंधाना से काम नहीं समझती.अंतिमा सिंह, इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट प्लेयर