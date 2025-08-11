सासाराम: क्रिकेट के मैदान में गेंदों से कहर बरपाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप जब लंबे इंग्लैंड दौरे के बाद अपने पैतृक गांव बड्डी लौटे, तो गांव की गलियों में सिर्फ जश्न ही नहीं, बल्कि गर्व की लहर भी दौड़ गई. सोमवार को जैसे ही उनका काफिला रोहतास सीमा में दाखिल हुआ, हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े. रोहतास का बेटा जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगे.
वैदिक मंत्रोच्चारण के गांव में रखा कदम: छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने वाले आकाशदीप ने जब वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गांव में कदम रखा तो बुजुर्गों की आंखें नम थीं और युवाओं की आंखों में सपने. इंग्लैंड में 10 विकेट लेकर देश को जीत दिलाने वाले इस तेज गेंदबाज ने सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी जगह बना ली है.
ढोल-नगाड़ों पर नाच कर किया स्वागत: आकाशदीप के आगमन पर गांव में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उन्हें पारंपरिक तरीके से पगड़ी पहनाकर, अंगवस्त्र ओढ़ाकर और फूलों की वर्षा करके सम्मानित किया. युवाओं ने ढोल-नगाड़ों पर नाचते हुए अपने हीरो का अभिनंदन किया.
"मैं यहां का बेटा हूं. इस मिट्टी ने मुझे हौंसला दिया. संघर्ष सिखाया और आज जब लोग इतने स्नेह से स्वागत कर रहे हैं तो लगता है कि सच में कुछ हासिल किया है. यह पल मेरे लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं." -आकाशदीप, तेज गेंदबाज
आकाशदीप बनना चाहते हैं गांव के बच्चे: बचपन में बड्डी की गलियों में टेनिस बॉल से खेलने वाला ये लड़का, अब जब भारतीय टीम का हिस्सा बन चुका है. गांव के बच्चे उसी की तरह बनने का सपना देखने लगे हैं. स्कूल के मैदान से लेकर छतों तक, हर जगह अब आकाशदीप की चर्चा है.
पहचान बनाने के लिए बंगाल पहुंचे: आकाशदीप का सफर आसान नहीं रहा. बिहार से निकलकर क्रिकेट की पहचान बनाने के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल का रुख करना पड़ा. वहीं से उन्होंने रणजी खेलना शुरू किया और फिर आईपीएल में चयन हुआ. उनका शानदार प्रदर्शन उन्हें टेस्ट और फिर वनडे टीम तक ले गया.
"क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ खेल नहीं, मेरी पहचान है. लेकिन, मेरी असली पहचान यह गांव है, ये लोग हैं. जिनकी दुआओं से मैं यहां तक पहुंचा हूं." -आकाशदीप, इंडियन क्रिकेटर
