खुशखबरी! रोहित शर्मा ने पास किया फिटनेस टेस्ट, जानिए शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह का कैसा रहा रिजल्ट - INDIAN CRICKETERS FITNESS TEST

रोहित शर्मा और शुभमन गिल समेत कई खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है.

Indian Cricket team
भारतीय क्रिकेट टीम (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 11:22 AM IST

नई दिल्ली: टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. रोहित और गिल ने बीसीसीआई के बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. इन दोनों के अलावा, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर भी पास हुए हैं. एनसीए में योयो के साथ डेक्सा स्कैन फिटनेस टेस्ट भी हुआ. योयो एक फिटनेस टेस्ट था, जबकि डेक्सा एक बोन टेस्ट है, जिसमें हड्डियों की डेंसिटी की जांच होती है.

रोहित और शार्दुल ठाकुर के अलावा बाकी खिलाड़ी जल्द ही एशिया कप के लिए दुबई रवाना होंगे. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा. अब रोहित ने टी20 और टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए खबर है कि वह कुछ और दिनों के लिए एनसीए में रहेंगे.

भारत अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा. इस दौरे में टीम इंडिया मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में रोहित शर्मा के मैदान में उतरने की संभावना है. दूसरी ओर शुभमन गिल ने हाल ही में बुखार के कारण दलीप ट्रॉफी से नाम वापस ले लिया था. इसी के चलते गिल ने फिटनेस टेस्ट में भी हिस्सा लिया और अपनी फिटनेस साबित की. इस टेस्ट में पास होने के बाद गिल का एशिया कप में खेलना तय है. इस टूर्नामेंट में गिल उप-कप्तान के तौर पर मैदान में होंगे.

एशिया कप मैच

एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया और यूएई 10 सितंबर को आमने-सामने होंगे. भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा और भारत आखिरी मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा. फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.

मैच के समय में बदलाव

यूएई में भीषण गर्मी से बचने के लिए एशिया कप के मैचों के समय में बदलाव किया गया है. मैच निर्धारित समय से आधे घंटे बाद शुरू होंगे. पहले मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले थे. अब समय में बदलाव के कारण मैच रात 8 बजे शुरू होंगे.

8 टीमें मैदान बिखेरेंगी जलवा

एशिया कप के पिछले संस्करण में 6 टीमों ने भाग लिया था. इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं. टीमों को ग्रुप ए और बी में विभाजित किया गया है. ग्रुप ए में भारत, यूएई, पाकिस्तान और ओमान होंगे, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग होंगे. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 चरण में आगे बढ़ेंगी. वहां जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत सिंह, यशदीप, यशदीप, के. राणा, रिंकू सिंह.

