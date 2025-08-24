नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी टेस्ट प्लेयर चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास ले लिया है. उन्होंने आज यानी रविवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी है. अब भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े-बड़े दिग्गज उनके संन्यास पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर समेत तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने पुजारा के संन्यास पर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रिएक्शन दिया है. तो आइए जानते हैं कि किसने क्या लिखा है.
One of Indian cricket’s most resolute and admired Test specialists, @cheteshwar1, has announced his retirement from all forms of the game.— BCCI (@BCCI) August 24, 2025
Relive one of his prolific knocks against Australia at Ranchi.#ThankYouPujji pic.twitter.com/1zb22SPWN6
पुजारा को इन क्रिकेटर्स ने दी बधाई
पुजारा के संन्यास पर बीसीसीआई ने पोस्ट कर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट के सबसे दृढ़ और प्रशंसित टेस्ट विशेषज्ञों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी एक शानदार पारी को फिर से याद करें. इस दौरान बीसीसीआई ने पुजारा को धन्यवाद भी कहा है.
1️⃣0️⃣3️⃣ Tests— BCCI (@BCCI) August 24, 2025
7️⃣1️⃣9️⃣5️⃣ Runs
1️⃣6️⃣2️⃣1️⃣7️⃣ Balls Faced
1️⃣9️⃣ Hundreds
3️⃣5️⃣ Half-centuries
One of the grittiest and finest to have ever represented #TeamIndia in Test cricket! 🙌 🙌
Chesteshwar Pujara - Congratulations on a wonderful Test career & best wishes for the road ahead! 👍 👍… pic.twitter.com/pYurWTNYWL
भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, ' जब तूफ़ान आया, तब वे डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, तब उन्होंने संघर्ष किया. पुज्जी, बधाई हो'.
He stood tall when the storm raged, he fought when hope was fading. Congratulations Pujji 🇮🇳@cheteshwar1 pic.twitter.com/0Tj836uoO9— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 24, 2025
भारत के पूर्व कोच और क्रिकेटर अनिल कुंबले ने लिखा, 'शानदार करियर के लिए बधाई. आप इस अद्भुत खेल के एक बेहतरीन दूत रहे हैं. पुजारा क्रिकेट के मैदान पर आपकी सभी उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है. आपने टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया. आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और ईश्वर करे आप अपनी दूसरी पारी में भी इसी तरह चमकते रहें. आपको, पूजा, अदिति और आपके पिताजी को शुभकामनाएं. शाबाश'.
Congratulations on a fantastic career!You have been a great ambassador of this wonderful game @cheteshwar1 We are all proud of all your achievements on the cricket field. You gave it your all for the team! It was a privilege to have worked with you and may you continue to shine…— Anil Kumble (@anilkumble1074) August 24, 2025
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने लिखा, ' एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा देश के लिए अपना तन, मन और आत्मा समर्पित कर दिया. आपके शानदार करियर के लिए ढेरों बधाई पूजी. फिर मिलेंगे'.
Someone who always put his mind, body and soul for the country! Many congratulations on an outstanding career Puji! See you on the other side! @cheteshwar1 pic.twitter.com/gbpscDGFZd— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 24, 2025
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, 'बधाई हो भाई चेतेश्वर पुजारा. शानदार करियर के लिए आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं'.
Congratulations brother @cheteshwar1 for amazing career 🇮🇳🙌! Good luck to you and family 🕉️🙌 https://t.co/eLCAtMr26q— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) August 24, 2025
वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ' शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई. आपका धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत प्रेरणादायक थी और आपने जो हासिल किया है उस पर आपको गर्व हो सकता है. एक यादगार दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं'.
Congratulations on a fabulous test career @cheteshwar1 .— Virrender Sehwag (@virendersehwag) August 24, 2025
Your grit ,determination and hardwork was inspiring and you can be very proud of what you have achieved. Best wishes for a memorable second innings. pic.twitter.com/xtQZPnGo2W
वसीम अकरम ने लिखा, 'अपने नाम का पहला, अपनी तरह का आखिरी. शानदार करियर के लिए नमन. भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए आपने जो हासिल किया है, उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए. बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं'.
First of his name, last of his kind. Take a bow on a stellar career @cheteshwar1 🙌🏻 You should be mighty proud of what you achieved donning the India cap. Congratulations and all the best for what's to come 🤗 pic.twitter.com/JURHSo3QIG— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) August 24, 2025
वेंकटेश प्रसाद ने लिखा, ' एक शानदार करियर. आपने जो हासिल किया है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए और आपको दूसरी पारी की हार्दिक शुभकामनाएं'.
An outstanding career @cheteshwar1 . You must be mighty proud of what you achieved snd wish you a very happy second innings. https://t.co/jiwa6r4e3O— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) August 24, 2025
चेतेश्वर पुजारा का शानदार करियर
पुजारा ने 43.60 की औसत से 7195 टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. 2010 में पदार्पण के बाद से उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 एकदिवसीय मैच खेले हैं. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 51.82 की औसत से 66 शतकों सहित 21301 रन बनाए हैं.
