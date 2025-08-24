ETV Bharat / sports

चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर गौतम गंभीर समेत इन दिग्गज क्रिकेटर्स ने किया रिएक्ट, जानिए क्या कहा - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गजों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दीं है. आइए उनका रिएक्शन जानते हैं.

Cheteshwar Pujara retirement
चेतेश्वर पुजारा ने लिया संन्यास (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 1:35 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी टेस्ट प्लेयर चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास ले लिया है. उन्होंने आज यानी रविवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी है. अब भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े-बड़े दिग्गज उनके संन्यास पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर समेत तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने पुजारा के संन्यास पर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रिएक्शन दिया है. तो आइए जानते हैं कि किसने क्या लिखा है.

पुजारा को इन क्रिकेटर्स ने दी बधाई

पुजारा के संन्यास पर बीसीसीआई ने पोस्ट कर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट के सबसे दृढ़ और प्रशंसित टेस्ट विशेषज्ञों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी एक शानदार पारी को फिर से याद करें. इस दौरान बीसीसीआई ने पुजारा को धन्यवाद भी कहा है.

भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, ' जब तूफ़ान आया, तब वे डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, तब उन्होंने संघर्ष किया. पुज्जी, बधाई हो'.

भारत के पूर्व कोच और क्रिकेटर अनिल कुंबले ने लिखा, 'शानदार करियर के लिए बधाई. आप इस अद्भुत खेल के एक बेहतरीन दूत रहे हैं. पुजारा क्रिकेट के मैदान पर आपकी सभी उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है. आपने टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया. आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और ईश्वर करे आप अपनी दूसरी पारी में भी इसी तरह चमकते रहें. आपको, पूजा, अदिति और आपके पिताजी को शुभकामनाएं. शाबाश'.

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने लिखा, ' एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमेशा देश के लिए अपना तन, मन और आत्मा समर्पित कर दिया. आपके शानदार करियर के लिए ढेरों बधाई पूजी. फिर मिलेंगे'.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, 'बधाई हो भाई चेतेश्वर पुजारा. शानदार करियर के लिए आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं'.

वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ' शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई. आपका धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत प्रेरणादायक थी और आपने जो हासिल किया है उस पर आपको गर्व हो सकता है. एक यादगार दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं'.

वसीम अकरम ने लिखा, 'अपने नाम का पहला, अपनी तरह का आखिरी. शानदार करियर के लिए नमन. भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए आपने जो हासिल किया है, उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए. बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं'.

वेंकटेश प्रसाद ने लिखा, ' एक शानदार करियर. आपने जो हासिल किया है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए और आपको दूसरी पारी की हार्दिक शुभकामनाएं'.

चेतेश्वर पुजारा का शानदार करियर

पुजारा ने 43.60 की औसत से 7195 टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. 2010 में पदार्पण के बाद से उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट और 5 एकदिवसीय मैच खेले हैं. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 51.82 की औसत से 66 शतकों सहित 21301 रन बनाए हैं.

