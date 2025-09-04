ETV Bharat / sports

शिखर धवन पर चली ईडी की तलवार, अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में पूछताछ के लिए कार्यालय पहुंचे गब्बर

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया.

September 4, 2025

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. दिल्ली के 39 वर्षीय इस भारतीय क्रिकेट पर गंभीर आरोप लगे हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तलब किया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेटर को अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामलों में समन भेजा गया है. धवन इस वक्त ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी.

शिखर धवन पर चली ईडी की तलवार

दरअसल, एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिखर धवन को गुरुवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है. सूत्रों ने आगे बताया कि संघीय जांच एजेंसी 1xBet नामक एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी.

शिखर धवन ने भारत के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है. वो भारत की 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. उन्होंने धोनी की कप्तानी में इस टूर्नामेंट में काफी जलवा बिखेरा था. धवन भारत के लिए 2025 और 2019 विश्व कप टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. अब उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगना उनके फैंस के लिए काफी दिल तोड़ देने वाली घटना है.

आपको बता दें कि कि धवन कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है, जिससे की आगे की स्थिति साफ हो सके. एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है.

सुरेश रैना से भी हो चुकी है पूछताछ

बताते चलें कि पिछले महीने, संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ की थी. सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के 2011 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

