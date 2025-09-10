भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर सपना गिल छेड़छाड़ मामले में लगा जुर्माना, रकम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
सपना गिल की याचिका का जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने पृथ्वी शॉ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया. विवाद फरवरी 2023 में हुआ था.
Published : September 10, 2025 at 11:20 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 11:28 AM IST
मुंबई: टीम इंडिया के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर मुंबई सत्र न्यायालय ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया है. पृथ्वी पर यह जुर्माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल द्वारा कथित छेड़छाड़ के मामले में दायर याचिका का जवाब देने से इनकार करने पर लगाया गया है.
पृथ्वी शॉ पर जुर्माना क्यों लगाया गया?
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2023 में अंधेरी के एक पब में छेड़छाड़ के आरोप में पृथ्वी शॉ के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए सपना गिल ने अप्रैल 2024 में डिंडोशी सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर की थी. इस मामले में डिंडोशी सत्र न्यायालय ने पृथ्वी शॉ से इस याचिका पर कई बार जवाब मांगा था. हालांकि, विभिन्न कारणों से उन्हें याचिका पर कोई जवाब नहीं मिला.
आखिरकार, मंगलवार की सुनवाई में अदालत ने पृथ्वी शॉ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया. गिल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अली काशिफ खान ने दावा किया कि बार-बार समन के बावजूद पृथ्वी शॉ जवाब नहीं दे रहे हैं. इस पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने शॉ पर जुर्माना लगाया और मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी.
आखिर क्या थी घटना?
15 फरवरी, 2023 की रात पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ अंधेरी के एक पांच सितारा होटल में डिनर करने गए थे. इसी दौरान, पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल से उनकी बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि सपना और उनके दोस्तों ने पृथ्वी शॉ पर हमला कर दिया. इस घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए.
बाद में जब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दोनों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया. पृथ्वी शॉ के दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने सपना गिल समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव ने सपना गिल और उनके दोस्तों के खिलाफ मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने की शिकायत दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने सपना गिल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 148, 149, 384, 437, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया.
इस मामले में सपना गिल को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसी मामले में सपना ने पृथ्वी शॉ पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 120बी (आपराधिक साजिश), 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354 (छेड़छाड़) और 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.